Более 70% американцев ежемесячно тратят $50 на OTT-сервисы

Аналитическая компания Visual Objects провела опрос среди американских пользователей OTT-сервисов, передает tvtechnology.com.
Эксперты выяснили, что 73% абонентов платят за возможность пользоваться услугами OTT-сервисов $50. Такую сумму они тратят ежемесячно. Только 20% респондентов готовы превышать эту сумму.
Многие респонденты (76%) также указали, что являются подписчиками 1 — 3 стриминговых сервисов, а 50% покупают подписку на 2 — 3 платформы. 26% подписаны на одну платформу.
42% респондентов не заинтересованы в просмотре нового контента. 18% хотели бы получить эксклюзивный доступ к новинкам, но только в случае, если данная услуга уже входит в подписку.
Аналитики Visual Objects полагают, что если данная тенденция продолжит развиваться, у новых стримингов — HBO Max, Quibi и пр., — могут возникнуть трудности с привлечением аудитории, так как им придется конкурировать с более популярными платформами типа Netflix, Amazon Prime Video и Hulu, занимающих внушительную долю рынка. Усугубить ситуацию могут последствия пандемии, из-за которых потребители сокращают свои бюджеты.
Напомним: ранее стало известно, что рынок OTT достигнет $167 млрд к 2025 году.
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Фото: Unsplash
Инфографика: Visual Objects
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