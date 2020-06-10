Более 70% американцев ежемесячно тратят $50 на OTT-сервисы

Аналитическая компания Visual Objects провела опрос среди американских пользователей OTT-сервисов, передает tvtechnology.com.

Эксперты выяснили, что 73% абонентов платят за возможность пользоваться услугами OTT-сервисов $50. Такую сумму они тратят ежемесячно. Только 20% респондентов готовы превышать эту сумму.

Многие респонденты (76%) также указали, что являются подписчиками 1 — 3 стриминговых сервисов, а 50% покупают подписку на 2 — 3 платформы. 26% подписаны на одну платформу.

42% респондентов не заинтересованы в просмотре нового контента. 18% хотели бы получить эксклюзивный доступ к новинкам, но только в случае, если данная услуга уже входит в подписку.

Аналитики Visual Objects полагают, что если данная тенденция продолжит развиваться, у новых стримингов — HBO Max, Quibi и пр., — могут возникнуть трудности с привлечением аудитории, так как им придется конкурировать с более популярными платформами типа Netflix, Amazon Prime Video и Hulu, занимающих внушительную долю рынка. Усугубить ситуацию могут последствия пандемии, из-за которых потребители сокращают свои бюджеты.

Напомним: ранее стало известно, что рынок OTT достигнет $167 млрд к 2025 году.

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Фото: Unsplash

Инфографика: Visual Objects

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