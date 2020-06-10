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В Киеве попрощались с журналисткой «Радио Свобода»
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В Киеве попрощались с журналисткой «Радио Свобода»

от Telekritika
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Богдану Костюк похоронят на Байковом кладбище в Киеве.

В Киеве 10 июня состоялось прощание с журналисткой «Радио Свобода» Богданой Костюк, которая умерла на 56-м году жизни. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Панихиду отслужили в соборе Михайловского Златоверхого монастыря. Проститься с Богданой Костюк пришли более сотни человек.

Напомним, вечером 7 июня в больнице Киева после тяжелой болезни скончалась на пятьдесят шестом году жизни журналистка проекта «Радио Свобода» Богдана Костюк. Она работала на «Радио Свобода» с конца 1995 года.

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Фото: «Радио Свобода»

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