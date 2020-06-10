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53% вещателей внедрят 5G в течение двух лет

от Telekritika
От Telekritika 222
Главная Новости 53% вещателей внедрят 5G в течение двух лет

Данные опроса OnePoll.

Недавно аналитическая компания OnePoll провела опрос среди вещателей на тему, как скоро они готовы к внедрению технологии 5G, передает advanced-television.com.

Оказалось, что 39% респондентов внедрят технологию в течение 2020 года, а 53% вещателей — в течение ближайших 2-х лет.

65% опрошенных заявили, что рассматривают возможность использования 5G для дистанционного производства контента, 61% намерены применять эту технологию в качестве потенциальной замены цифрового эфирного вещания, спутника и кабеля для доставки сигнала.

33% отметили, что рассмотрят возможности 5G для работы OTT-сервисов.

Более 33% компаний считают, что использование 5G снизит буферизацию стриминга и увеличит скорость загрузки независимо от того, где находится абонент и при помощи какого устройства он получает доступ к контенту.

Около 94% респондентов сказали, что в их странах уже есть инфраструктура, необходимая для запуска 5G, но при этом только 46% опробовали возможности новой технологии на практике.

Напомним: ранее стало известно, что Intel и Nokia будут совместно разрабатывать решения для сетей 5G.

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Фото: Телекритика

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