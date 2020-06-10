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Неизвестные пытались обокрасть гендиректора телеканала

от Telekritika
От Telekritika 274
Главная Новости Неизвестные пытались обокрасть гендиректора телеканала

Камерам наблюдения удалось их заснять.

Ранним утром 10 июня в селе Солонка возле Львова неизвестные проникли во двор частного дома гендиректора телеканала НТА и медиахолдинга «Вголос» Романа Любицкого. Злоумышленники разбили окно в запаркованном во дворе Volkswagen и пытались похитить вещи из машины. В полиции сообщили, что никаких повреждений или следов проникновения в дом они не зафиксировали. Об этом сообщает Zaxid.net.

Известно, что ночью в доме была только жена и дети Романа Любицкого. Он рассказал, что его супруга услышала странные звуки во дворе. Когда она вышла на балкон, злоумышленники испугались и убежали. Любицкий также добавил, что полиция уже получила видео с камер наблюдения, на которой видно всех участников нападения.

На прошлой неделе, в ночь на 4 июня, было совершено разбойное нападение на частный дом гендиректора медиахолдинга «ТРК Люкс» Романа Андрейко. Неизвестные проникли в дом, силой пытались заставить жену Андрейко Оксану рассказать, где деньги, но ей удалось нажать «тревожную кнопку» и вызвать полицию.

Напомним, телеканал «Интер» заявил о нападении на своих сотрудников.

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Фото: unsplash

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