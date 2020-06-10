«Интер» заявил о нападении на своих сотрудников

6 июня журналисты телеканала «Интер» подверглись нападению во время выполнения редакционного задания – съемок интервью для ток-шоу «Касается каждого». Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

75-летняя киевлянка обратилась за помощью в редакцию программы. Она рассказала о том, что систематически терпит издевательства от собственной внучки и ее мужа. Журналисты отправились домой к женщине, чтобы поговорить с ней и записать интервью.

«Мы вошли в коридор, так как наша героиня хотела показать сломанную мужем ее внучки дверную ручку, – рассказывает журналист Диана Cтепаненко. – Мы не знали, что он был дома, в квартире было тихо. Он выскочил за нами, с размаху ударил меня кулаком в лицо. Мне очень повезло, что удар прошел по касательной, но синяк остался. Бросился на оператора, повредил телевизионную камеру. Он затащил пожилую женщину обратно в квартиру и захлопнул дверь. А дальше начался еще больший кошмар: мы слышали удары, ее хрипы и стоны. Страшно представить, что там происходило, но микрофон и гарнитуру, которые были на героине, мы потом собирали по всей квартире по кусочкам. Мы немедленно вызвали полицию, которая и усмирила нападавшего».

На место происшествия прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. По результатам проверки обращения потерпевшей журналистки в тот же день Деснянским управлением полиции ГУ НП в г. Киеве начато производство по части 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины – по факту умышленного причинения журналисту телесных повреждений в связи с осуществлением законной профессиональной деятельности. За указанное преступление законом предусмотрено наказание до 5 лет ограничения или лишения свободы. Пострадавшая хозяйка квартиры также написала заявление в полицию.

Напомним, Институт массовой информации зафиксировал в мае 11 случаев нарушений свободы слова, из них семь касались физической агрессии против журналистов.

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Фото: «Интер»

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