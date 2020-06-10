Телерейтинги: «Наречена для тата», «Тайный агент» и новый «Вечерний квартал»

Летнее межсезонье сразу четыре больших телеканала начали с премьер. Новый канал в прайме понедельника заменил реалити «Від пацанки до панянки» новым четвертым сезоном программы «Тайный агент». СТБ вместо «Холостяка» в прайме пятницы запустил третий сезон дейтинга «Наречена для тата». Канал «1+1» в прайме субботы показал новый выпуск «Вечернего квартала», снятый в «карантинном режиме». «Интер» в предпрайме воскресенья зарядил премьеры двух французских комедий – «Под одной крышей» и «Ибица».

Общий топ

Канал «Украина» вторую неделю обходит канал ICTV. Новый канал после недели роста просел, но все еще обгоняет СТБ, занимая четвертое место. Во втором эшелоне крупный рост показал «НЛО», несколько просел ТЕТ, а в третьей пятерке ростом выделились «Мега», «Энтер-фильм» и «Индиго».

В праймовом топе телеканал «1+1» уверенно второй, а телеканал «Украина» только третий. Во втором эшелоне более четко заметен рост «НЛО», в третьей пятерке – каналов «Индиго» и «Мега».

ICTV был лидером в среду и пятницу; канал «Украина» выстрелил в воскресенье, а СТБ – в пятницу. «Интеру» традиционно не удается программирование в воскресенье.

В топе программ недели «Дизель шоу», «Говорит Украина» и новости.

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Большая шестерка

«Украина»

Днем в понедельник-четверг с долями 4-8,6% и 6-11% (аудитории 18-54 (50+) и 18-54) повторяются «Миссия: красота» (09:20) и докудрама «Реальная мистика» (10:20, по два выпуска); сериал «Филин» (12:50-14:40) сохраняет высокие показатели – в пределах 8,5-14%. Далее на очередной повтор скромно зашел сериал «Женский доктор» (14:40-19:00, по 4 серии) – в пределах 5-11%. Утром в пятницу в пределах 7-11% прошла четырехсерийка «О чем не расскажет река» (11:00-14:50).

Вечером ток-шоу «Говорить Украина» (19:50, понедельник-четверг) собирало в пределах 9-12% (выпуск во вторник взял рекордно высокие 12,6%/15,2%). Повтор сериала «Акварели» (21:00-23:00) продолжает собирать средние 8-11,9%. Поздно вечером во вторник просела программа «Контролер» (23:20) – 6,7%/6,2% (было 8,1%/7,6%); теряла также программа «Звездный путь. Вечер» в среду – 6,6%/5% (было 9,5%/8%); в четверг сбавила доли программа «По следам» – 5,6%/6,3% (было 7,2%/6,8%).

В пятницу программа «Громкое дело» (20:10) взяла скромные 6,8%/9,5% (было 6,9%/7,7%); традиционно низкими были также показатели политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» (21:00-23:50) – 5,4%/3,5% (было 4,4%/4%).

Субботний повтор сериала «Акварели» (08:00-17:00) – в пределах 8-11%; четырехсерийка «Виражи судьбы» (17:00-23:00) собрала высокие доли: 11,8%/10,6%, 13,1%/10,8%, 9,8%/10,8% и 13,6%/14%; в перерыве ток-шоу «Главная тема» (19:50-20:50) выхватило скромные 7,4%/7,2%; четырехсерийка «Выбирая судьбу» (23:00) – 12-17%.

В воскресенье днем в пределах 9-12% и 10-16% повторялись четырехсерийки «Ноты любви» и «Неотправленное письмо»; четырехсерийка «Если ты меня простишь» (17:00-23:00) взяла очень высокие показатели: 15,7%/12,7%, 16,4%/14,2%, 9,4%/7,9% и 12,2%/12,1%; повтор четырехсерийки «Ребенок на миллион» (23:00) собрал уже только в пределах 8-11%.

ICTV

Утром в будни (понедельник-четверг) в пределах 7-13% повторяются «Чрезвычайные новости», вечерняя линейка программ (10:00) и тройной западный кинопоказ. Днем в пятницу всего 5-8% собирали повтор скетчкома «На троих» (13:50-17:20), а также «Дизель шоу» (17:20-18:45) – 8%/6,7%.

В прайме понедельника скромно прошел фильм «Сломанная стрела» (20:10) – 9,5%/8,1% и 8,3%/9%; политическое ток-шоу «Свобода слова» (22:40) растеряло и без того незначительные доли – 2,4%/2,8% (было 4,9%/4,1%).

Вечерние программы (20:20) вторника-четверга собирали такие доли: «Гражданская оборона» во вторник взяла 7,3%/8,6% (было 9,7%/8,1%); в среду «Секретный фронт» – 9,1%/9,7% (было 8,2%/7%); «Антизомби» в четверг – 9,7%/8,9% (было 9,8%/8,4%). В сериальном слоте (21:20-23:20) повторялся скетчком «На троих» – 5-9%. В пятницу дайджесты «Дизель шоу» (20:10) прошли традиционно хорошо – 13,6%/11,6% и 14,2%/12,2% (было 12%/9,9% и 13,6%/11,3%); дайджест скетчкома «На троих» (23:00-01:00) – 7-12,7%.

В субботу утром с долями 7-11% и 3-6% повторялись сериалы «Выжить любой ценой» (06:20) и «Плохой хороший коп» (10:00-15:20). Дальше шли фильмы, вечером они собрали весьма небольшие доли: «Стой! Или моя мама будет стрелять» (17:10) – 7,8% /6,8%; после чего в шахматном порядке прошли три части экшена «Смертельные гонки»: первая (19:10) – 9,1%/9,8%; третья (21:00) – 8,9%/7,3%; вторая (23:00) – 9,2%/8,1%.

В воскресенье до обеда в пределах 6-11% и 9-16% повторялись сериалы «В плену у оборотня» (06:20) и «Отдел 44» (09:30-13:20), после – субботние фильмы. Вечером скромно собирали такие фильмы: «Погоня за ураганом» (20:35) – 9,6%/8%; «Автобан» (22:40) – 9,1%/8%.

«1+1»

Дневная сетка будней не меняется – в пределах 5-9% повторяются «ЖВЛ» (09:20), «Дорогой, мы переезжаем» (11:10), «Свадьба в слепую» (13:30) и «Мир наизнанку» (15:30).

В предпрайме будней турецкая драма «Ветер любви» (17:10) набрала обороты под конец недели: понедельник – 8,2%/9,4%; вторник – 8,8%/10,3%; среда – 8,7%/11%; четверг – 8,1%/10,3%; пятница – 11%/12,3%. «Секретные материалы» (19:00) демонстрировали разные показатели каждый день: 6,7%/6,4% (понедельник); 7,9%/8,1% (вторник); 7,6%/7,7% (среда); 5,7%/6,6% (четверг); 9,6%/8% (пятница).

Вечером ситком «СидорЕнко-СидОренко» (20:50-22:40) продолжал собирать скромные 6-9,7%. Поздно вечером в понедельник программа «Гроші» (22:40) взяла свои низкие 5,2%/6,9% (было 5,1%/5,7%); на этом месте во вторник-среду фильмы «Исход: Боги и цари» и «Геркулес» – 8,2%/7,2% и 8,6%/7,9%; в четверг политическое ток-шоу «Право на владу» вышло на час раньше (21:30-00:50) и сумело нарастить свои показатели – 5,9%/6,6% (было 3,8%/5,6%).

В прайме пятницы дайджест «Лиги смеха» (20:40) взял низкие 7,2%/6,5% (было 6,5%/5,5%); повтор «Вечернего квартала» (22:00) – 8,1%/8% (было 6,9%/7,3%); фильм «Погребенный заживо» (00:00) – 5,1%/6%.

Днем в субботу прошли такие фильмы: «Геркулес» (12:30) – 6,9%/8,9%; «Исход: Боги и цари» (14:20) – 7,5%/7,1%; «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (17:10) – 6,5%/4,9%. После новостей новый «Вечерний квартал» (20:30) взял 13,6%/11,2%; повторный выпуск (21:40-23:10) – 12%/9,9% (было 9%/7,2%); по инерции нарастила доли также «Светская жизнь» (23:10 новый выпуск + повтор) – 9,8%/8,6% и 6,2%/6,6% (было 7,7%/5,9% и 6%/4,6%).

Воскресный марафон «Мира наизнанку» (09:30-17:50) собрал в пределах 6-12%; фильм «Три орешка для Золушки» (17:50) – 10%/6,8%; американская драма «Призрак» (21:15) взяла отличные 12,2%/9,8%; «Непристойное предложение» (23:40) – 14,4%/10,5%.

Новый канал

Дневная сетка будней стабильна: в понедельник свои 7-11% собирают воскресные фильмы; во вторник-четверг – «Варьяты» (07:30), сериал «Гримм» (09:30), двойной кинопоказ и повторы вечерних программ (17:00). В пятницу скромно повторялись «Половинки» (09:10, 2,6%/3,2%) и «Топ-модель по-украински» (11:10) – 3,2%/3,3%.

Вечерняя линейка программ в 19:00 несколько изменилась. Вместо реалити «Від пацанки до панянки» в понедельник совсем скромно зашла на новый четвертый сезон программа «Тайный агент» – 5,9%/5,7%; «Хто проти блондинок?» (вторник) – 6%/5,3% (было 9,1%/6,1%); дайджест «Хто зверху?» в среду-четверг – 7,2%/6,5% и 11,5%/7,8% (было 9%/7,2% и 10,5%/7,5%).

Двойной кинопоказ в 20:50 (будни) прошел со средними показателями. Понедельник: «Чужой. Завет» – 6,9%/6,2% и «Дум» – 12,1%/8,7%; вторник: «Нерв» – 7,4%/6,9% и «Эффект Лазаря» – 8,6%/6,6%; среда: «Счастливый день смерти» – 8,8%/8,6% и «Никто не выжил» – 6,3%/6,4%; четверг: «Пункт назначения» – 9,2%/8,2% и «Полароид» – 8,8%/6,5%; в пятницу прошли три части «Пункта назначения» (повтор первой, третья и четвертая) – 7,3%/5,7%, 8,9%/8% и 9,5% по обеим.

Вечер субботы скромно начал мультфильм «Тарзан» (15:50) – 4,8%/4,6%; после чего прошли такие фильмы: «Джордж из джунглей» (17:20) – 4,7%/5,1%; «Книга джунглей» (19:00) – 7,5%/6,1%; «Человек-паук» (21:00) – 7,9%/5,8%; «Пункт назначения-5» (23:30) – 7,9%/6,9%. Днем в воскресение в пределах 5-8% повторялось субботнее меню. Вечером прошли еще две части «Человека-паука» (18:40) – 6,3%/6,1% и 8,3%/7,5%; «Дум» (23:40) – 7,2%/6,3%.

СТБ

Днем в понедельник-четверг дайджест «Все буде добре» (07:00), реалити «МастерШеф» (08:40) и сериал «Коли ми вдома» (12:00-17:30) продолжают собирать в пределах 4-8%. Днем в пятницу марафон докудрамы «Слепая» (11:00-19:00) взял 6-9%.

В предпрайме понедельника-четверга реалити «Супермама» (18:15) на финале сезона продолжало собирать высокие показатели: 9,8%/7% (понедельник); 6,7%/5,7% (вторник); 8,3%/6,4% (среда); 9,4%/7,2% (четверг). Дайджест ток-шоу «Один за всех» (19:15) – скромные 5,7-8%; драма «Как долго я тебя ждала» (20:20) – 5,5-9,4%; сериал «Позднее раскаяние» (23:00) – 4-12%.

В прайме пятницы вместо «Холостяка» на новый третий сезон зашло реалити «Наречена для тата» (19:00-20:50), собрав средние 10,5%/8,2% (против 18,8%/13,6% у постшоу неделей ранее). После премьеры с отличными показателями прошли 4 последние серии драмы «Как долго я тебя ждала» (20:50-01:30) – 10,4-15,5%.

В субботу тележурнал «Невероятная правда о звездах» (9:50) вышел одним выпуском, собрав свои скромные 6,3%/5%; дайджест сериала «Папаньки» (10:50-14:50) взял 4-9%: повтор реалити «Супермама» (14:50) – 7,2-9%. Вечером кулинарное шоу «Мастер Шеф. Профессионалы-2» (19:00) собрало 10,8%/9,6% (было 10,1%/7,6%); повтор шоу «Х-фактор-10» (21:40) – 4,2%/3,9%.

Утром в воскресенье повторялись «Хата на тата», «Папаньки» и «МастерШефа» – 4-9%. Вечером программа «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) выхватила 7,9%/8% (было 8,9%/9,9%); ток-шоу «Один за всіх» на новом выпуске в 20:00 – 7,7%/7,8% (было 9,3%/10,6%), на повторном в 21:00 – 7,3%/7,5% (было 9,8%/10,6%); дайджест «Я стесняюсь своего тела-6» (22:00) – 7%/6,5% (было 5,3%/6,4%).

«Интер»

Днем в понедельник с низкими 3-4% повторялась субботние фильмы; программа «Жди меня. Украина» (15:50-17:40) взяла только 2,9%/3,9% (было 4,1%/4,4%). Дневная сетка вторника-пятницы – без изменений: «Полезная программа» (10:00) – 4-11%; сериалы «Меня зовут Мелек» (11:10) и «Не отпускай мою руку» (12:20) – 2-7%; докудрама «Вещдок» (13:50-17:40, по 4 выпуска) – по нарастающей – от 3% до 9,7%.

Вечером ток-шоу «Касается каждого» (18:10) собирает свои 4,5-7,2%; «Вещдок. Особый случай» (21:00) – скромные 3-5,6%; российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (22:00-23:40) – 4-8%.

Утром в выходные программы «6 соток» и «Удачный проект» (08:00, суббота-воскресенье) после рекорда неделей ранее пошли на спад – 4,9%/6,5% и 4,5%/3,4% (было 11,5%/6,5% и 7,2%/5%); кулинарная программа «Готовим вместе» (09:00, суббота-воскресенье) – 6,1%/4,7% и 7,7%/4,4% (было 10,8%/5,1% и 7,9%/4,2%). В субботу днем традиционно повторялись советские фильмы: «Подкидыш» (11:00, 4,7%/2,5%); «Кортик» (12:30) – 6,3%/3,8%; «Белое солнце пустыни» (16:20) – 8,9%/5%. Вечером скромно прошло еще 4 серии драмы «Следователь Горчакова» (17:10-22:10) – 4-7%; концерт Александра Малинина (22:30) – 3,1%/3,2% (против 8,4%/7,3% у Наташи Королевой неделей ранее).

Утром в воскресенье три выпуска тревел-шоу «Орел и решка» (10:00) собрали небольшие 3,1-5,9%. Днем скромно повторялась четырехсерийка «Ее мужчины» (13:00) – 3-5%. Премьеры французских комедий прошли скромно: «Под одной крышей» (16:50) – 3%/2,2%; «Ибица» (18:30) – 3,9%/2,9%. Вечером также скромно прошел американский фильм «Второй шанс» (20:30) – 3,4%/1,9%; советский «Белое солнце пустыни» (22:40) – 4,2%/2,5%.

Второй эшелон

«2+2»

В будничном прайме в пределах 3-8% собирает традиционная сетка, составленная с программы «Затерянный мир» (17:20, вторник-пятница), новостей «Спецкор» (18:20) и программы «ДжеДАИ» (18:50); а также повтор сериалов «Опер по вызову» (19:10), «Ментовские войны. Киев» (20:10) и «CSI. Место преступления» (22:00-01:00). В прайме пятницы-воскресенье стабильно успешно идет голливудский кинопоказ. В прайме пятницы «Идентификация Борна» (19:10) – 5,2%/5%; «Превосходство Борна» (21:30) – 5,1%/4,9%; «Отмороженные» (23:30) – 5,4%/6,2%. В субботу выстрелил «Чужой-4. Возрождение» (22:20) – 5,4%/5%. В воскресенье успешно прошли такие фильмы: «Меч дракона» (12:50) – 5,2%/4,3%; «Леди-ястреб» (14:40) – 7,3%/4,6%; «Соломон Кейн» (19:00) – 6%/5,1%; «Александр» (20:50) – 4,6%/4,2%. Матч «Динамо» – «Александрия» (16:50-18:50, воскресенье) взял скромные 3,7%/3%.

ТЕТ

В понедельник-четверг свои 2-5% собирают реалити «4 свадьбы» (17:40), скетчкомы «Однажды под Полтавой» (19:20), «Однажды в Одессе» (20:50) и «Страна У» (21:50), а также реалити «ЛавЛавКар» (22:50). В прайме пятницы прошли такие фильмы: «Белоснежка: Месть гномов» (21:00) – 3,7%/3,9%; «Я, Эрл и умирающая девушка» (23:00) – 3%/2,1%.

НТН

В прайме будней свои скромные 0,5-2,5% собирают новости «Свидетель» (19:00 и 22:00), дайджесты программ «Легенды уголовного розыска» (19:30) и «Случайный свидетель» (20:50, с дневными повторами в расширенном слоте 16:50-18:30). В позднем прайме слот американского кинопоказа заменил повтор восьмисерийной британо-американской драмы «МакМафия» (22:30) – низкие 0,3-1,1%.

Итоговые новости

Программа «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30-21:15) собрала высокие 13%/12,3% и 14%/11,3% (было 11,6%/10,9%). Программа «Факты недели. 100 минут» на ICTV (18:45-20:35) взяла 13,9%/14,2% и 11,1%/10,1% (было 13,5%/15,2% и 12,1% по обеим). «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00-20:50) получили 11,8%/10,1% и 8,9%/7% (было 10,9%/10,1% и 8,1%/7,5%). «Подробности недели» на «Интере» в пятницу (20:00-22:00) продемонстрировали небольшой рост – 6%/4,7% и 4,7%/3,1% (было 5%/4,3% и 2,7%/3%).

Общий итог недели

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Фото: СТБ, «Интер», «1+1», «Украина», Новый канал, ICTV, скриншоты

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