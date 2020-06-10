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Facebook запустил вкладку News

от Telekritika
От Telekritika 513
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Новинка доступна жителям США.

Facebook запустил вкладку News, которая доступна пока что только на территории США, передает techcrunch.com.

Соцсеть планировала запуск данной вкладки в конце октября 2019 года, однако все это время продолжался процесс тестирования. И вот, наконец, вкладка доступна. Но воспользоваться ею могут далеко не все, а только те пользователи, которые находятся на территории США, и только через мобильное приложение.

Издания, с которыми Facebook заключил соглашения о наполнении News контентом, полагают, что новости не являются приоритетом для соцсети, поэтому работа над новинкой шла столь медленно.

С момента тестового запуска разработчики добавили несколько новых функций: тематические дайджесты и уведомления по ним. Также в соцсети тестируют новостные видео.

Напомним: ранее стало известно, что Facebook будет помечать рекламу от государственных СМИ.

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Фото: unsplash

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