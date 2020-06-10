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В Беларуси блогер может получить три года тюрьмы

от Telekritika
От Telekritika 231
Главная Новости В Беларуси блогер может получить три года тюрьмы

Ранее он собирался принять участие в президентских выборах.

Задержанный белорусский видеоблогер Сергей Тихановский, который стремился принять участие в президентских выборах в августе, может получить до трех лет за решеткой за организацию митингов. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Белорусский следственный комитет заявил 9 июня в Telegram, что Тихановскому и еще семи лицам предъявлены обвинения «в организации и подготовке акций, которые грубо нарушили общественный порядок» в городе Гродно 29 мая. В тот день активисты стремились провести митинги для сбора подписей за потенциальных независимых кандидатов в президенты.

Одного из задержанных вместе с Тихановским также обвиняют в нападении на двух сотрудников правоохранительных органов, этому человеку грозит до шести лет лишения свободы.

Тихановский является владельцем популярного YouTube-канала «Страна для жизни», который бросает вызов белорусской власти. 15 мая Центральная избирательная комиссия Беларуси отклонила регистрационные документы Тихановского на президентские выборы, запланированные на 9 августа.

Напомним, в мае в Беларуси прошли массовые задержания оппозиционных журналистов и блогеров, суды приговаривали их к арестам.

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Фото: Facebook

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