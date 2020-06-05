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Facebook будет помечать рекламу от государственных СМИ

от Telekritika
От Telekritika 130
Главная Диджитал Facebook будет помечать рекламу от государственных СМИ

Нововведение касается госмедиа всех стран мира.

В Facebook приняли решение о том, что стоит помечать рекламу от государственных СМИ. Нововведение касается всех госмедиа мира, передает axios.com.

Также известно, что соцсеть не будет продавать рекламу медиа других государств на территории США летом 2020 года, пока идет предвыборная кампания.

Отныне вся реклама от государственных СМИ любой страны будет помечаться, чтобы пользователи понимали, кто конкретно размещает те или иные посты. Пометки будут весьма конкретными: «Спутник» (РФ), «Народная газета Китая», «Тасним» (иранское информагентство) и т.д.

Кроме того, в течение лета 2020 года соцсеть запретит продажу рекламы госмедиа из разных стран на территории США.

Напомним: ранее стало известно, что сотрудники Facebook устроили акцию протеста онлайн.

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Фото: unsplash

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