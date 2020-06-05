УНИАН ТВ покажет «ПроФутбол» и трансляцию матча «Заря»-«Колос»

6-7 мая УНИАН ТВ будет транслировать матч 25 тура УПЛ «Заря» — «Колос» и программу «ПроФутбол», которая ранее выходила на телеканале «2+2», сообщает пресс-служба 1+1 media.
Прямая трансляция матча «Заря» — «Колос» состоится в субботу, 6 июня, в 17:00.
Первая программа «ПроФутбол» выйдет на УНИАН ТВ в воскресенье в 21:20.
«ПроФутбол» — это информационно-аналитическая программа с ведущими Игорем Цыгаником и Александрой Лободой, ранее выходила на телеканале «2+2», что тоже входит в состав группы 1+1 медиа.
Напомним, 30-31 мая на телеканале УНИАН ТВ транслировал сразу два матча «СК Днепр — 1» — «Олимпик» и «Карпаты» — «Мариуполь».
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Фото: 1+1 media
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