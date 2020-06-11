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Disney+ нравится пользователям больше, чем Netflix

от Telekritika
От Telekritika 365
Главная Диджитал Disney+ нравится пользователям больше, чем Netflix

На это указывает индекс удовлетворенности потребителей.

Disney+ возглавил список стриминговых сервисов, имеющих самый высокий индекс удовлетворенности потребителей (CSI), передает digitaltveurope.com.

Спустя шесть месяцев после запуска, Disney+ получил 80 баллов CSI, опередив Netflix, у которого показатель упал на 1% — до 78 баллов.

Согласно данным American Customer Satisfaction Index, Disney+, количество пользователей которого в течение полугода достигло 54,5 млн, активно привлекает целые семьи благодаря разноплановому контенту от Walt Disney, Pixar, Marvel, National Geographic и вселенную Star Wars.

Исследование также показало, что удовлетворенность потребителей Netflix остается высокой, но не растет. Сервис, имеющий 183 млн абонентов по всему миру, существенно повысил стоимость подписки в США в прошлом году и потеряла контент от студий, запускающих свои собственные стриминги.

Другой новый игрок, Apple TV+, получил от ACSI 74 балла, что соответствует показателям Google Play и HBO.

Amazon Prime Video набрал 76 баллов, как и в проошлом году. CBS All Access и YouTube TV тоже держатся в рамках прошлогодних показателей — 75 баллов. Vuldu и Sling TV от Walmart упали на 4% — до 72% и 71% соответственно.

Напомним: ранее стало известно, что Disney+ и Apple TV+ вошли в топ-5 самых популярных стримингов.

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Фото: geek.informator.ua

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