Disney+ нравится пользователям больше, чем Netflix

Disney+ возглавил список стриминговых сервисов, имеющих самый высокий индекс удовлетворенности потребителей (CSI), передает digitaltveurope.com.

Спустя шесть месяцев после запуска, Disney+ получил 80 баллов CSI, опередив Netflix, у которого показатель упал на 1% — до 78 баллов.

Согласно данным American Customer Satisfaction Index, Disney+, количество пользователей которого в течение полугода достигло 54,5 млн, активно привлекает целые семьи благодаря разноплановому контенту от Walt Disney, Pixar, Marvel, National Geographic и вселенную Star Wars.

Исследование также показало, что удовлетворенность потребителей Netflix остается высокой, но не растет. Сервис, имеющий 183 млн абонентов по всему миру, существенно повысил стоимость подписки в США в прошлом году и потеряла контент от студий, запускающих свои собственные стриминги.

Другой новый игрок, Apple TV+, получил от ACSI 74 балла, что соответствует показателям Google Play и HBO.

Amazon Prime Video набрал 76 баллов, как и в проошлом году. CBS All Access и YouTube TV тоже держатся в рамках прошлогодних показателей — 75 баллов. Vuldu и Sling TV от Walmart упали на 4% — до 72% и 71% соответственно.

Напомним: ранее стало известно, что Disney+ и Apple TV+ вошли в топ-5 самых популярных стримингов.

Читайте также:

Фото: geek.informator.ua

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!