Фильм о Донбассе «Віддалений гавкіт собак» стал лауреатом Peabody Awards

10 июня 2020 года были названы фильмы-лауреаты международной премии Peabody Awards. В список попала лента «Віддалений гавкіт собак». Об этом сообщил в Facebook ассистент режиссера картины Азад Сафаров.
«Віддалений гавкіт собак» датского режиссера Симона Леренга Вильмонта (совместное производство Дании, Швеции и Финляндии) получил награду в номинации «лучший полнометражный документальный фильм».
Лента рассказывает о 10-летнем мальчике, который живет недалеко от линии фронта на Донбассе. Съемки проходили в селе Гнутово (административно входит в состав Мариуполя) Донецкой области с 2015 по 2017 годы.
Издание The Hollywood Reporter назвало фильм трогательным, а также подробным рассказом глазами ребенка о жестокости войны и невинности детства.
Напомним: ранее стало известно, что Голливуд возобновит кинопроизводство в ближайшие дни.
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Фото: peabodyawards.com
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