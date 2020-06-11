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Голливуд возобновит кинопроизводство в ближайшие дни

от Telekritika
От Telekritika 614
Главная Кино Голливуд возобновит кинопроизводство в ближайшие дни

С 12 июня 2020 года в округе Лос-Анджелес будут снимать кино.

Департамент здравоохранения штата Калифорния на прошлой неделе заявил, что производство может стартовать в пятницу (12 июня) при условии одобрения со стороны местных властей. И сегодня округ Лос-Анджелес готовится к выходу из карантина. 12 июня 2020 года чиновники обнародуют документы, регулирующие процессы кино- и телепроизводства в рамках санитарных норм, передает variety.com.

Однако чиновники предупреждают, что производство не возобновится сразу же в полном объеме. Планируется постепенное вхождение в докарантинные условия работы, поэтому некоторые продакшены стартуют в июле, некоторые — в августе.

Прежде чем приступить к производству, представители профсоюзов должны одобрить рабочие протоколы. На прошлой неделе индустрия выпустила собственный официальный документ, в котором изложены общие руководящие принципы социальной дистанции на съемочных площадках. Правила требуют регулярного тестирования на COVID-19, скрининга температуры и мониторинга симптомов. Также рекомендуется использование масок и перчаток, установка пунктов для мытья и дезинфекции рук. Ожидается, что дополнительные меры безопасности снизят темпы производства и увеличат стоимость на 20%.

Напомним: ранее стало известно, что украинские кинотеатры откроют 10 июня.

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Фото: unsplash

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