Голливуд возобновит кинопроизводство в ближайшие дни

Департамент здравоохранения штата Калифорния на прошлой неделе заявил, что производство может стартовать в пятницу (12 июня) при условии одобрения со стороны местных властей. И сегодня округ Лос-Анджелес готовится к выходу из карантина. 12 июня 2020 года чиновники обнародуют документы, регулирующие процессы кино- и телепроизводства в рамках санитарных норм, передает variety.com.

Однако чиновники предупреждают, что производство не возобновится сразу же в полном объеме. Планируется постепенное вхождение в докарантинные условия работы, поэтому некоторые продакшены стартуют в июле, некоторые — в августе.

Прежде чем приступить к производству, представители профсоюзов должны одобрить рабочие протоколы. На прошлой неделе индустрия выпустила собственный официальный документ, в котором изложены общие руководящие принципы социальной дистанции на съемочных площадках. Правила требуют регулярного тестирования на COVID-19, скрининга температуры и мониторинга симптомов. Также рекомендуется использование масок и перчаток, установка пунктов для мытья и дезинфекции рук. Ожидается, что дополнительные меры безопасности снизят темпы производства и увеличат стоимость на 20%.

Напомним: ранее стало известно, что украинские кинотеатры откроют 10 июня.

Читайте также:

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!