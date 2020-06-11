Тина Кароль снимется в новом сезоне сериала «Великі Вуйки»

Стартовали съемки второго сезона комедийного сериала «Великі Вуйки» о жизни и приключениях гуцулов Ивана Петрука, Василия Микитюка, Штефка и Боди. Актер и креативный продюсер проекта Юрий Горбунов рассказал, что в новом сезоне, кроме уже известных героев, зрителей ждет и появление новых, роли которых, в частности, воплотят на экране звезды украинского шоубизнеса.

Одной из актрис второго сезона «Великих Вуйок» стала украинская певица, тренер «Голосу країни» Тина Кароль. Какую именно роль она исполнит, телеканал пообещал сообщить позже.

«Первые съемочные дни в сериале выпали на настоящее начало лета. Солнце, друзья-коллеги и творческая атмосфера – это то, чего так не хватало во время карантина. Творческая группа придерживается адаптивного карантина, поэтому на площадке не так много актеров, как обычно, но работа и шутки каждого из команды заряжают хорошим настроением, – делится Тина Кароль. – Мы с Юрой Горбуновым выросли в Ивано-Франковской области и уже давно дружим, у нас много общего. Поэтому на площадке «Великих Вуйок» я чувствую себя, будто в кругу семьи».

«Во втором сезоне вуйки возвращаются из столицы в родную деревню, где, благодаря их гуцульской настойчивости и стремлению к справедливости, наконец проложили дорогу. А за ней – один иностранный инвестор построил отель. Жители Великих Вуйок мечтают, что вот-вот забудут о безработице, а село вообще станет престижным курортом. И с этого момента начинаются новые приключения наших героев. Мой персонаж Иван и его избранница Галина (Надежда Мейхер) теперь создают свою семью в Великих Вуйках. Жительница столицы привыкает к условиям в селе и не оставляет попыток изменить Ивана. А какой будет судьба отношений влюбленных, смотрите уже после премьеры».

Шоумен, ведущий проекта «Танці з зірками» на «1+1» и актер Юрий Горбунов в сериале «Великі Вуйки» объединяет два амплуа – роль Ивана Петрука и обязанности креативного продюсера.

Напомним, украиноязычный сериал «Великі Вуйки» является собственной разработкой «1+1», а над его производством работает команда «1+1 Продакшн». Съемки ведутся с соблюдением новых требований работы съемочных групп в условиях адаптивного карантина.

Продюсерами проекта от канала «1+1» выступают Максим Кривицкий, Алена Еремеева и Дарина Жукова. Креативный продюсер — Юрий Горбунов, исполнительный продюсер — Владимир Андриюк. Над сценарием работали Николай Куцик, Ярослав Стень, Богдан Гациляк и Алексей Приходько. Режиссерско-операторская группа «Великих Вуйок» — Митя Шмурак и Дмитрий Манифест.

Ранее телеканал сообщал о старте съемок. Премьера комедийной истории «Великі Вуйки» на «1+1» запланирована на осень.

Читайте также:

Фото: пресс-служба «1+1»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!