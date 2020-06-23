Телерейтинги: киномарафоны и летняя жара

Главным «трендом» летнего межсезонья в этом году, похоже, станет западный кинопоказ, которым стали переполнены сетки всех больших телеканалов (за исключением разве что «Украины»). Голливудские хиты в целом успешно работают на всех каналах – особенно хорошо на «Новом», хуже всего – на «Интере». Премьер на неделе было всего две, и вышли они только в воскресенье, ими баловали зрителей ICTV и «Интер». Первый в прайме показал американский комедийный боевик «Водитель для копа» («Али, рули!»), а второй в предпрайме – немецкую драму «Дело Коллини».

Общий топ

Канал ICTV после двух недель лидерства уступил первое место каналу «Украину». Новый канал теперь уверенно обходит СТБ. Во втором эшелоне просели НТН, «НЛО» и «К1», а в третьей пятерке показал рост «Индиго».

В праймовом топе на первое место вышел «1+1», обойдя канал «Украина» на сотые доли процента. Прорыв показал канал «2+2», впервые вытеснив «Интер» с «большой шестерки». Во втором эшелоне, кроме проседаний НТН, «НЛО» и «К1», просел также «ПлюсПлюс». В третьей пятерке рост показал, кроме канала «Индиго», канал «Энтер-фильм».

У канала «Украина» по-прежнему провальная пятница, а у «Интера» — воскресенье.

В топе программ недели снова исключительно воскресное меню — новостные программы и драмы «Украины».

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Большая шестерка

«Украина»

Днем в будни в пределах 6-12% (аудитории 18-54 (50+) и 18-54) повторяются «Миссия: красота» (09:20, понедельник-вторник), докудрамы «Реальная мистика» (10:20) и «Агенты справедливости» (12:50, вместо сериала «Филин»), а также повтор «Женского доктора» (14:50-19:00, по 4 серии), который в среду перешел на второй сезон.

Вечерняя линейка ток-шоу «Говорить Украина» (19:50, понедельник-четверг) собирала в пределах 9,6-14%; драма «Другая» (21:00-23:00) – 8,4-11,9%. Ночные программы вторника-четверга (23:20) продолжают собирать низкие показатели: «Контролер» – 8,2%/6,5% (было 8,2%/7,8%); «Звездный путь. Вечер» – 7,7%/8,7% (было 6,5%/5,8%); «По следам» – 6,9%/6,8% (было 6,7%/6,5%).

Вечер пятницы вещателю по-прежнему не удается: программа «Громкое дело» (20:10) – 7,6%/6,4% (было 5,9%/8,6%); политическое ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» (21:00-23:40) – 4,3%/3,3% (было 3,7%/2,7%).

Субботний повтор сериала «Другая» (07:50-16:50) – 6-12%; четырехсерийка «Здравствуй, сестра» (16:50-23:20) – высокие 9-17%; в перерыве просело ток-шоу «Главная тема» (20:00-20:50) – 9,7%/7,1% (было 10,7%/7,7%); четырехсерийка «Дом на холодном ключе» (23:10) – 8-12%.

В воскресенье днем в пределах 6-11% и 12-18% повторялись четырехсерийки «Мой лучший враг» и «Я тебя найду»; у «Наседки» (17:00-23:00) – отличные 11-18%; повтор «Клянусь любить тебя вечно» (23:00) –по нарастающей: от 9-11% до 15-18%.

«1+1»

Дневная сетка будней – стабильна: свои 4-9% собирают дайджест «ЖВЛ» (09:20), а также реалити «Дорогой, мы переезжаем» (11:10), повторы «Свадьбы в слепую» (13:30) и «Мира наизнанку» (15:30).

В предпрайме турецкая драма «Ветер любви» (17:10) – в пределах 7-10%; «Секретные материалы» (19:00) – 5-8,4%; очередной повтор сериала «Между нами девочками» (20:40-22:40) – 7-11,5%.

Поздно вечером в понедельник после недельного перерыва вернулась программа «Гроші» (22:40) со скромными 7,1%/6,8%; «Дубинизмы» (23:50) – 5,9%/4,5%; во вторник-среду на этом месте (22:40) фильмы «Сестры» и «Девушка без комплексов» выхватили низкие 6,6%/5,2% и 5,8%/4,6%; в четверг подросло политическое ток-шоу «Право на владу» (21:45-00:40) – 6,4%/6% (было 3,5%/4,8%).

В прайме пятницы продолжает рост дайджест «Лиги смеха» (20:40) – 12,2%/8,4% (было 10,3%/8,4%); повтор «Вечернего квартала» (22:10) – 12,5%/10,1% (было 12,5%/10,7%); фильм «Осада» (23:40) – 4,6%/6,3%.

Утром в субботу успешно собирал дайджест «Мира наизнанку» (10:00-17:30) – 7-14%; фильм «Такси» (17:30) – уже только 6,4%/5,6%. После новостей на повторы перешел «Вечерний квартал» (20:20), взяв неплохие 12,8%/10,5% (было 15,2%/11,7%); «Светская жизнь» (23:10, новый выпуск + повтор) – почти те же 8,2%/7,4% и 5,7%/6,6% (было 8,6%/7,2% и 5,9%/3,7%).

Воскресный марафон «Мира наизнанку» (09:30-16:40) – в пределах 6-12%; после чего уже традиционно прошел западный кинопоказ: «Игры разума» (16:40) – 6,5%/4,2%; «Джон Уик» (21:10) – 8,8%/6,2%; «Багровый пик» (23:10) — 8,6%/5,9%.

ICTV

Днем в понедельник повторялись сериал «Плохой хороший коп» и воскресные фильмы – в пределах 7-12%. Дневная сетка вторника-пятницы не меняется: в тех же пределах собирали привычные повторы «Чрезвычайных новостей», вечерней линейки программ (10:00) и тройной кинопоказ. В предпрайме пятницы «Дизель шоу» (17:20-18:45) взяло скромные 6,7%/5,4% (было 9,1%/7,7%).

В прайме понедельника фильм «Вулкан» (20:10) прошел со скромными 9,2%/7,9% и 8,6%/6,6%; политическое ток-шоу «Свобода слова» (22:40-00:40) вернулось с низкими 3,2%/2,2%.

Во вторник-четверг вечерние программы (20:20) прошли более линейно: «Гражданская оборона» – 8,8%/9,1% (было 8,7%/9,1%); «Секретный фронт» – 9,3%/9,5% (было 6,8%/7,2%); «Антизомби» – 9%/9,5% (было 10%/8,7%). Повтор сериала «Вскрытие покажет» (21:30) взял скромные 5-9%; ночной кинопоказ (23:30) – 6-9%.

В прайме пятницы дайджесты «Дизель шоу» (20:10) прошли, как всегда, успешно – 14,5%/10,3% и 11,5%/10,5% (было 14,3%/11,2% и 13,3%/11,9%); очередной дайджест «На троих» (23:10-01:10) – только 6-9%.

В субботу утром с долями 5-9% и 8-11% повторялись сериалы «Выжить любой ценой» (06:50) и «Вскрытие покажет» (10:20-14:30). Дальше скромно прошел кинопоказ: «Черная дыра» (17:00) – 6,5%/8,1%; «Хроники Риддика» (19:10) – 8,5%/8,4%; «Призрачный патруль» (21:40) – 9,1%/6,8%; «47 ронинов» (23:30) – 11,4%/7,6%.

В воскресенье утром, как всегда, успешно повторялся сериал «Отдел 44» (08:30-12:30) – 8-13%; повтор воскресных фильмов – только 6-9%. Вечером скромно стояли такие фильмы: телепремьера фильма «Водитель для копа» (21:00) – 7,8%/6%; «Сикарио. Против всех» (23:10) – 8%/7,2%.

Новый канал

Дневная сетка будней не меняется – в пределах 5-10% собирает дайджест воскресных фильмов в понедельник; в остальные дни идут «Варьяты» (07:30), сериал «Гримм» (09:30), кинопоказ (11:50) и архивные программы («Аферисты в сетях-4», «Любовь на выживание», «Заробитчаны» и «Топ-модель по-украински»).

Вечерняя линейка программ в 19:00 выстреливает только во вторник. В понедельник «Тайный агент-4» еще больше просел – только 3,7%/4,6% (было 5,4%/5,1%); во вторник «Аферисты в сетях-5» продолжают собирать высокие 9,5%/7,7% и 11,6%/9,6% (было 9,1%/8,9% и 10%/8,5%); дайджесты «Хто зверху?» в среду-четверг заметно просели – 7,6%/5,4% и 8,2%/7% (было 10,1%/7,1% и 8,5%/7%).

Двойной кинопоказ в 20:50 в будни набрал обороты под конец недели. Понедельник: «Шпион по соседству» – 7,1%/6,2% и «Всегда говори: Да» – 8,4%/7,1%; вторник: «Стальное сердце» – 8,7%/7,3% и «Белый слон» – 8,2%/7,1%; среда: «Разборки в Бронксе» – 6,9%/7% и «Денни-пес» – 9,1%/8,2%; четверг: «Иностранец» – 9,9%/8,3% и «Пассажир» – 12,6%/12,3%; пятница: «Карате-кид» – 12,4%/9,6%; «Медальон» – 12,6%/8,6%; «Убийцы на замену» – 10,7%/7,2%

Вечером в субботу продолжались фильмы о Человеке-пауке: «Человек-паук. Возвращение домой» (18:20) – 7,3%/6,3%; «Человек-паук. Вдали от дома» (21:00) – 8,6%/7,2%; снова «Денни-пес» (23:30) – 8,5%/6,4%. Днем в воскресенье скромные 5-9% собрали повторы субботних фильмов. Вечером прошли такие фильмы: «Земля будущего. Мир за пределами» (18:30) — 9,2%/7,8%; «Погоня» (21:00) — 11,4%/8,8%; «Белый слон» (23:00) – 8,2%/7,7%.

СТБ

Весь день в понедельник продолжал скромно повторятся сериал «Позднее раскаяние» (10:00-17:30) – 3-5,5%. Во вторник-четверг 3-7% собирали «Все буде добре» (07:00), реалити «МастерШеф» (08:40) и сериал «Коли ми вдома» (12:00-17:30). Днем в пятницу марафон докудрамы «Слепая» (09:10-19:00) – в пределах 5-11%.

В предпрайме понедельника-четверга дайджест реалити «Супермама» (18:15) взял 4,5-8,5%; повторы ток-шоу «Один за всех» (19:15) – 4,5-6,1%; повтор сериала «Смотрящая вдаль» (20:20, понедельник-пятница) – 3-6,5%; повтор сериал «Анна детективъ» (23:00, понедельник-четверг) – 2-5%. В прайме пятницы продолжает потери реалити «Наречена для тата-3» (19:00-21:00) – 6,6%/6,8% (было 8,9%/6,7%).

В субботу повтор тележурнала «Невероятная правда о звездах» (08:50) взял только 3,6%/3,9%; повторы сериала «Папаньки-2» и реалити «Супермама» – 3-7%. Вечером подтянулось кулинарное шоу «Мастер Шеф. Профессионалы-2» (19:00) – 9,9%/9,2% (было 9,1%/7,3%); дайджест «Самые красивые мужчины Х-фактора» (21:40) – 3,6% по обеим.

Утром в воскресенье скромно повторялись «Хата на тата», «Папаньки» и «МастерШефа» – 4-8%. Вечерняя сетка внезапно показала заметный рост: программа «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) – только 10%/8% (было 7,9%/8%); дайджест двух выпусков ток-шоу «Один за всіх» (20:00) – 9%/8,7% и 8,1%/7,9% (было 5,1%/7,6% и 6,5%/9,5%); дайджест «Я стесняюсь своего тела-6» (22:30) – 6,4%/6,1% (было 4,5%/6,7%).

«Интер»

Днем в понедельник только 1,7-4% собирал повтор воскресных фильмов; программа «Жди меня. Украина» (15:50-17:40) – низкие 3,6%/3,4% (было 2,7%/3%). Дневная сетка вторника-пятницы – стабильна: «Полезная программа» (10:00), сериалы «Меня зовут Мелек» (11:10) и «Не отпускай мою руку» (12:20) — 2-4,5%; докудрама «Вещдок» (13:50-17:40, по 4 выпуска) – по нарастающей – от 2-4% до 7-10%.

Будничным вечером ток-шоу «Касается каждого» (18:10) берет в пределах 5-9%; «Вещдок. Особый случай» (21:00) – 3-6,6%; российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (22:00-23:40) – 4-8,4%.

Утром в выходные программы «6 соток» и «Удачный проект» (08:00, суббота-воскресенье) взяли очень низкие 4,2%/3,1% и 2,2%/1,8% (было 6,1%/5,1% и 6,1%/3,3%); зато высокие показатели были у кулинарной программы «Готовим вместе» (09:00, суббота-воскресенье) – 9,8%/5,9% и 7,3%/3,9% (было 9%/4,7% и 8,5%/4,1%). В субботу днем традиционный советский киномарафон собирал высокие показатели: «Влюблен по собственному желанию» (11:00) – 7%/5,4%; «Выйти замуж за капитана» (12:40) – 8,2%/5%; «Самая обаятельная и привлекательная» (14:30) – 11,3%/7,3%; «Не могу сказать прощай» (16:00) – 11,6%/7,3%. Вечером скромно прошли очередные 4 серии драмы «Следователь Горчакова» (18:50-22:30) – 6-8% и 4-5,8% (до и после новостей); концерт Кристины Орбакайте (22:40) – 4,9%/3,3%.

Утром в воскресенье два выпуска тревел-шоу «Орел и решка» (10:00) собрали 6,9%/4,7% и 4,6%/3,6% (было 5,8%/2,7% и 4,3%/2,1%). Дальше очень низкие показатели были у кинопоказа: американская драма «Лев» (12:00) – 1,6%/1,3%; российская четырехсерийка «Увидеть океан» (14:00) – 1,3-3%; телепремьера немецкой драмы «Дело Коллини» (17:50) – 2%/1,8%; польская драма «Охранник для дочери» (20:30) – 1,6%/2%; снова «Не могу сказать прощай» (22:50) – 4,2%/3,3%.

Второй эшелон

«2+2»

Вечерняя сетка будней пошла на рекорды, что помогло каналу вытеснить «Интер» с шестого места в праймовом слоте. Свои 4-8% собирает тот же набор программ и детективных сериалов: «Затерянный мир» (17:20, вторник-пятница), новости «Спецкор» (18:20, понедельник-пятница) и программа «ДжеДАИ» (18:50); а также сериалы «Опер по вызову» (19:10), «Ментовские войны. Киев» (20:10) и «CSI. Место преступления» (22:00-01:00) в понедельник-четверг. В прайме пятницы-воскресенье высокие доли продолжает собирать голливудский кинопоказ. В прайме пятницы «Американец» (19:10) – 5,4%/4,5%; в прайме субботы «Великая стена» (20:20) – 5,3%/4,7%; «Хищник» (22:10) – 6,2%/5,8%.

ТЕТ

В будни скетчкомы «Однажды под Полтавой» (18:30), «Однажды в Одессе» (19:50), а также дайджест «Страны У» (22:00) собирают 3-5%; в 21:00 повтор комедийного сериала ««Лучшая» неделя моей жизни» – скромные 2-4%; реалити «ЛавЛавКар» (22:50) – 2-3%. В прайме пятницы прошли такие фильмы: «Дюплекс» (21:00) – 3,6%/3,4%; «Сколько у тебя?» (22:40) – уже 6,8%/4,8%. В предпрайме субботы украинская комедия «Продюсер» (17:00) собрала средние 3,5%/3,8%.

Итоговые новости

Программа «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30-21:00) показала небольшой рост – 12,4%/13,5% (было 11,6%/10,3%). Заметно сбавила программа «Факты недели. 100 минут» на ICTV (18:45-20:40) – 14,5%/11,9% и 12,6%/10,7% (было 17,3%/13,9% и 13%/13,8%). Набрала обороты программа «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00-20:50) – 14,1%/11,8% и 10,3%/8,3% (было 11,5%/12,2% и 7,8%/9,1%). «Подробности недели» на «Интере» в пятницу (20:00-22:00) взяли свои низкие 3,8%/2,8% и 4,6%/3,3% (было 3,5%/4,1% и 2,9%/3%).

Общий итог недели

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Фото: СТБ, «Интер», «1+1», «Украина», Новый канал, ICTV, скриншоты

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