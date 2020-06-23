«Золотой глобус» перенесли вслед за BAFTA

«Золотой глобус» 2021 года состоится 28 февраля, 8 неделями ранее, чем премия «Оскар«. Об этом пишет Variety.

Ассоциация иностранной прессы Голливуда заявила об этом 22 июня. Неделей ранее Академия кинематографических искусств и наук объявила о том, что 93 премия «Оскар» отложена на два месяца — 25 апреля 2021 года.

Новая дата — 28 февраля для «Глобуса» была первоначальной датой «Оскара»-2021, которая была установлена ​​в 2017 году. Перенос также означает, что результаты «Глобуса» могут повлиять на голосование в номинациях «Оскара», так как его голосование начинается с 5 марта.

HFPA не уточнила формат церемонии, но сообщила, что она будет транслироваться в прямом эфире на NBC из Беверли Хилтон в Беверли-Хиллз.

Напомним, на прошлой неделе BAFTA и «Оскар» перенесли свои даты на 2021 год.

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Фото: Elizabeth Wolfe and Brian Ries, CNN

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