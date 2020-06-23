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«Золотой глобус» перенесли вслед за BAFTA

от Telekritika
От Telekritika 308
Главная Кино «Золотой глобус» перенесли вслед за BAFTA

Премия отложена почти на два месяца.

«Золотой глобус» 2021 года состоится 28 февраля, 8 неделями ранее, чем премия «Оскар«. Об этом пишет Variety.

Ассоциация иностранной прессы Голливуда заявила об этом 22 июня. Неделей ранее Академия кинематографических искусств и наук объявила о том, что 93 премия «Оскар» отложена на два месяца — 25 апреля 2021 года.

Новая дата — 28 февраля для «Глобуса» была первоначальной датой «Оскара»-2021, которая была установлена ​​в 2017 году. Перенос также означает, что результаты «Глобуса» могут повлиять на голосование в номинациях «Оскара», так как его голосование начинается с 5 марта.

HFPA не уточнила формат церемонии, но сообщила, что она будет транслироваться в прямом эфире на NBC из Беверли Хилтон в Беверли-Хиллз.

Напомним, на прошлой неделе BAFTA и «Оскар» перенесли свои даты на 2021 год.

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Фото: Elizabeth Wolfe and Brian Ries, CNN

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