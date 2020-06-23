Стриминг Tubi меняется: больше детского контента и меньше рекламы

Стриминговый сервис Tubi, который недавно приобрела компания Fox, планирует включить в библиотеку больше детского контента, а также изменить алгоритм частоты выдачи рекламных роликов, передает variety.com.

На Tubi будет доступно шоу «Lego Masters», набор лицензионных детских программ, включая франшизы Lego Ninjago, Mattel и мультяшную классику «Гарфилд». Кроме того, во второй половине 2020 года зрителям США контент будет доступен также и на испансом языке.

Также топ-менеджмент Tubi намерен изменить алгоритм выдачи рекламы. В частности, сократить частоту роликов, независимо от того, какая компания является рекламодателем. Дело в том, что стриминг доступен бесплатно и поэтому предполагает обязательную демонстрацию рекламы. Ее настолько много и показывают ее настолько часто, что пользователи начали жаловаться на сервис. Дабы решить эту проблему, руководство платформы намерено изменить алгоритмы.

Напомним: ранее стало извнестно, что Fox купила стриминг Tubi за $440 млн.

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Фото: Tubi

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