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Международный кинофестиваль «Молодость» объявил даты проведения

от Telekritika
От Telekritika 411
Главная Кино Международный кинофестиваль «Молодость» объявил даты проведения

Фильмом-открытием станет лента «Забуті».

49 Международный кинофестиваль «Молодость» пройдет с 22 по 30 августа 2020 года, сообщила пресс-служба.

Событие состоится в реальном формате с дополнительным привлечением собственной онлайн-платформы.

Основными локациями кинофестиваля станут: кинотеатр «Жовтень», где будет расположен фестивальный центр с показами конкурсной и внеконкурсной программ, в том числе украинских премьер; «Дом кино» — площадка для фестивальных показов и серии мастер-классов в рамках «Мастерской талантов», а также специально сконструированный для события кинотеатр под Аркой Дружбы народов, где также пройдут фестивальные Церемонии открытия и награждения, показы фильмов детской программы Molodist Teen Sсreen, украинские премьеры и специальные события.

Откроет фестиваль фильм «Забуті» режиссера Дарьи Онищенко, лента совместного производства Украины и Швейцарии. Украинская премьера состоится 22 августа, во время Церемонии открытия 49 Киевского международного кинофестиваля «Молодость».

Напомним, ранее «Телекритика» брала интервью у генерального директора фестиваля — Ивана Адамчука.

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Фото: КМКФ «Молодость»

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