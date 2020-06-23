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Начались съемки шестого сезона сериала «Пес»

от Telekritika
От Telekritika 207
Главная Новости Начались съемки шестого сезона сериала «Пес»

Актерский состав остался прежним.

Канал ICTV совместно с компанией ProTV приступил к съемкам 6 сезона сериала «Пес» о полицейском Максе и овчарке по кличке Пес. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Режиссер интригует, говоря, что в новом сезоне злодеи станут более изощренными и бороться с ними будет не просто. Изменения коснутся главных героев: чудаковатый Гнездилов неожиданно для всех станет проявлять рассудительность, а Макс уже в первой серии вспылит и тем самым усложнит отношения со своими близкими.

Актерский состав остался прежним: Никита Панфилов, Ольга Олексий, Михаил Жонин и Андрей Саминин. Пса будет играть овчарка по кличке Мухтар. К новому сезону его щенки подросли, и теперь, вполне возможно, они станут дублерами своего «звездного» отца.

Напомним, пятый сезон сериала «Пес» стартовал на ICTV в середине октября.

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Фото: ICTV

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