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Александр Дубинский появится в новом шоу на канале «Наш»

от Telekritika
От Telekritika 174
Главная Новости Александр Дубинский появится в новом шоу на канале «Наш»

Рабочее название программы «Підсумовує …».

Нардеп и блогер Александр Дубинский станет спикером новой программы на телеканале «Наш», передает «Детектор медиа» со ссылкой на генерального продюсера канала Евгения Дудника.

По словам Евгения Дудника, проект стартует через несколько недель, и Александр Дубинский станет одной из «интересных персон», задействованных в передаче. Имена других спикеров канал пока не разглашает. Также известно и рабочее название проекта — «Підсумовує …».

Дудник сообщил, что «Підсумовує …»  предполагает цикл программ при участии спикеров и ньюсмейкеров, которые будут подводить ежедневные итоги, анализируя информацию из социальных сетей.

Напонмим: ранее стало известно, что Дубинский задекларировал три автомобиля, подаренные матерью.

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Фото: ТСН

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