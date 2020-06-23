Александр Дубинский появится в новом шоу на канале «Наш»

Нардеп и блогер Александр Дубинский станет спикером новой программы на телеканале «Наш», передает «Детектор медиа» со ссылкой на генерального продюсера канала Евгения Дудника.

По словам Евгения Дудника, проект стартует через несколько недель, и Александр Дубинский станет одной из «интересных персон», задействованных в передаче. Имена других спикеров канал пока не разглашает. Также известно и рабочее название проекта — «Підсумовує …».

Дудник сообщил, что «Підсумовує …» предполагает цикл программ при участии спикеров и ньюсмейкеров, которые будут подводить ежедневные итоги, анализируя информацию из социальных сетей.

Напонмим: ранее стало известно, что Дубинский задекларировал три автомобиля, подаренные матерью.

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Фото: ТСН

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