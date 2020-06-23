Light newsМедиатусовка

Актеры сериала «Великі Вуйки» поделились деталями съемок

от Telekritika
От Telekritika 114
Главная МедиатусовкаLight news Актеры сериала «Великі Вуйки» поделились деталями съемок

Премьера второго сезона сериала «Великі Вуйки» на «1+1» запланирована на осень.

На телеканале «1+1» продолжаются съемки нового сезона комедийного сериала «Великі Вуйки» о буднях и приключениях гуцулов Ивана Петрука, Штефка, Боди, Василия Микитюка и их любимых женщин — Галины, Ирки и Марички. Актеры проекта поделились своими первыми эмоциями от встречи на площадке и съемочного процесса. Деталями поделилась пресс-служба телеканала.

В новом сезоне, кроме уже известных и любимых героев, зрителей ждет и появление новых, роли которых, в частности, воплотят на экране звезды украинского шоубизнеса. Так, одной из актрис «Великих Вуйок» стала украинская певица, тренер «Голосу країни» Тина Кароль. Артистка говорит, что на съемки в сериале согласилась с радостью. «Великі Вуйки» — это ее первая работа в кадре после карантина.

«Главное — с самого начала правильно настроиться на съемочный процесс, то есть найти тот образ, который соответствует обстоятельствам сюжета. А дальше — просто живешь», — рассказала Тина Кароль в интервью «Сніданку 1+1».

Креативный продюсер и актер Юрий Горбунов (в сериале — Иван Петрук) признался, что сейчас с ним снимают сцены в бассейне. «Сейчас погодные условия благоприятны. Ведь обычно, по законам кино, когда надо снимать жару, то на улице холодно, — и наоборот», — говорит шоумен. Также Юрий Горбунов добавил, что работать над сериалом нелегко. Ведь несмотря на сильную жару, съемочная группа носит маски, в соответствии с условиями адаптивного карантина и для безопасности.

Исполнитель роли Вазгена Арам Арзуманян рассказал, что неожиданные приключения случаются не только по сценарию, но и во время работы над проектом: «Так случилось, что в мой первый съемочный день я хромал, а по сценарию Вазген должен танцевать сальсу. Стоячие сцены я мог стерпеть, а вот танцевать было сложно. Но позже мне принесли обезболивающее, которое, к счастью, подействовало, и через 40 минут я уже зажигал в кадре. Было динамично, ярко и смешно, даже лучше, чем ожидали». Ранее актер не пробовал танцевать сальсу, а необходимые движения учил с хореографом уже перед съемкой.

«Комические ситуации на площадке случаются с первого дня. Я в жизни еще тот хохотун. А из-за забавных импровизаций Владимира Горянского, которого я просто обожаю, вообще не могу сдержать смех», — говорит актер Назар Заднепровский, который в сериале играет роль Штефка.

Сам Владимир Горянский (в сериале — Василий Микитюк) признается, что по коллегам из сериала очень скучал. По его словам, после длительного и усиленного карантина все рады друг друга видеть и охотно работают. «Как всегда, нам «везет» — только приступаем к съемке, начинается жара. Когда солнце становится невыносимо палящим, приходится менять локацию с натуры на помещение», — говорит актер.

Инна Приходько (в сериале — Елена) рассказывает, что за время съемок первого сезона очень сроднилась с коллегами по площадке, особенно Лилией Ребрик (Ирка) и Натальей Корецкой (Маричка). «По сценарию, Елена, Ирка и Маричка постоянно называют себя «дівки». И мы так привыкли к этому, что даже в настоящих чатах с актрисами в соцсетях друг к дружке так обращаемся — «дівки». Это весело», — призналась Инна Приходько. Также актриса добавила, что очень удобно работать в уже сформированном из первого сезона коллективе. Например, операторы, режиссеры и актеры друг друга понимают с полуслова.

«После карантина все очень соскучились по съемкам и работают просто неистово, практически с первого дубля все удается, — говорит исполнитель роли Боди Владимир Николаенко. — И в первый день команда была счастлива снова наконец встретиться. Режиссер Митя Шмурак даже подпрыгивал от радости». Также Владимир Николаенко добавил, что новые актеры, в том числе и звезды, сразу замечают и говорят про особо теплую и семейную атмосферу на площадке.

Съемочную площадку «Великих Вуйок» недавно посетил «Сніданок з 1+1». Поэтому воочию увидеть, как создается проект, что происходит за кадром и узнать еще больше интересных подробностей можно в сюжете.

Напомним, по сюжету второго сезона комедийной истории, после того как гуцульская делегация в составе Ивана Петрука, Боди, Штефка и Василия Микитюка в столице добилась строительства в Великих Вуйках дороги, частный инвестор построил отель, и деревня вот-вот может стать европейским курортом. А осуществится ли мечта жителей Великих Вуйок превратить родную деревню в туристическую Мекку, зрители «1+1» увидят в новом сезоне.

Украиноязычный сериал «Великі Вуйки» является собственной разработкой «1+1», а над его производством работает команда «1+1 Продакшн». Съемки ведутся с соблюдением новых требований работы съемочных групп в условиях адаптивного карантина, сообщает пресс-служба «1+1»

Премьера второго сезона сериала «Великі Вуйки» на «1+1» запланирована на осень.

Читайте также:

Тина Кароль снимется в новом сезоне сериала «Великі Вуйки»
Телеканал «1+1» начал съемки нового сезона сериала «Великі Вуйки»
«Великі вуйки» рассказывают, как вести себя в метро

Фото: пресс-служба «1+1»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

«Сніданок з 1+1» начал вести прямые эфиры под...

15.06.2020

Тина Кароль снимется в новом сезоне сериала «Великі...

11.06.2020

Ведущие программы «Готовим вместе» объявили марафон похудения

10.06.2020

Уходим. Четыре истории о том, как и почему...

05.06.2020

Сергей Притула празднует свое 39-летие

22.06.2020

Стало известно, куда отправится тревел-шоу «Le Маршрутка»

17.06.2020

Беременна еще одна участница реалити «Від пацанки до...

17.06.2020

«1+1» раскрыл детали нового выпуска «Вечернего квартала»

12.06.2020

Ведущая Нового канала во время съемок украла автомобиль...

10.06.2020

Джамала родила мальчика

22.06.2020
Avatar