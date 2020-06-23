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Абоненты массово отписываются от SVOD-услуг — исследование

от Telekritika
От Telekritika 1429
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Данные Deloitte.

Согласно данным исследования, проведенного компанией Deloitte, люди все чаще отписываются от SVOD-услуг, передает variety.com.

Согласно отчету аналитиков, до начала пандемии 20% абонентов отменили хотя бы одну подписку в течение 2019 года, а во время пандемии количество отписок составило 17%.

Основные причины отмены подписок: высокие цены (так считают 36% респондентов) и окончание термина бесплатных пробных версий (35%). Опрос Deloitte также показал, что 39% американских пользователей сообщили о снижении доходов с начала пандемии, что, несомненно, тоже является причиной отписок.

Аналитики предполагают, что конкуренция между такими платформами, как Netflix, Hulu, Disney Plus, Amazon Prime Video, HBO Max, CBS All Access станет еще более острой.

Эксперты выяснили, что во время пандемии 47% потребителей пользовались хотя бы одной AVOD-услугой либо бесплатной. Большинство потребителей в США заявили, что цены на подписку стоило бы снизить. До пандемии так считали  62% респондентов, а после пандемии — 65%.

Напомним: ранее стало известно, что количество подписчиков стриминговых сервисов превысит 1 млрд к концу 2020 года.

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Фото: «Телекритика»

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