Количество подписчиков стриминговых сервисов превысит 1 млрд к концу 2020 года

Согласно данным аналитической компании GlobalData, в 2020 году количество подписчиков SVOD в мире достигнет 1,1 млрд, передает пресс-служба.

Недавно аналитики GlobalData опубликовали результаты исследования изменений, которые ожидают IPTV/ОТТ в ближайшем будущем.

«Развитие IPTV/ОТТ поспособствует росту доходов кино- и телеиндустрии в течение следующих 2-х лет. В этом году значительно возросло количество пользователей, отказывающихся от услуг Pay TV и предпочитающих SVOD-услуги. Это связано не только с тем, что подписка на SVOD-платформы стоит дешевле, но также с гибкостью и разнообразием контента, предлагаемого этими платформами», — прокомментировал аналитик Даньял Рашид.

SVOD-услуги стали популярными еще и благодаря так называемым «стриминговым войнам». В прошлом году стартовал Disney+, а в этом — Peacock и HBO Max, которые во что бы то ни стало хотят потеснить несомненного лидера рынка Netflix.

«Однако одного лишь оригинального контента будет недостаточно, чтобы выиграть эту войну и доминировать на рынке. Каждая платформа должна иметь интуитивно понятный пользовательский интерфейс, основанный на ИИ. Это та область, в которой Netflix лидирует, пока другие игроки стремятся наверстать упущенное», — резюмировал Даньял Рашид.

Напомним: ранее стало известно, что количество абонентов Pay TV в Восточной Европе сократится в ближайшие 5 лет.