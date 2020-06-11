Телеканал «Киев» покажет концерт в поддержку аэропорта им. Сикорского

Из-за полного приостановления деятельности во время карантина Международный аэропорт «Киев» им. Сикорского, который киевляне называют «Жуляны», оказался на грани банкротства. Чтобы привлечь внимание к его сложной ситуации, 12 июня состоится концертный онлайн-марафон #SaveKyivAirport, сообщает пресс-служба телеканала.
В программе участвуют: Татьяна Пискарева, Оксана Пекун, Гарик Кричевский, Солоха, Михаил Грицкан, Виктор Павлик, Мила Нитич, Евгений Хмара, Артур Боссо, Сергей Митрофанов, Игорь Мамушев, Виталий Козловский, Анна Добрыднева, квартет «Гетьман», «Олег Шак & Стиль Брата»; группы: Green Grey, SELFY, Svitla, HighUp5, «Клей Угрюмого», Aviator и другие.
Ведущие онлайн-марафона #SaveKyivAirport – заслуженная артистка Украины Татьяна Пискарева и радиоведущий Серж Гагарин.
Концерт пройдет 12 июня с 14:00 до 17:00 в терминале А аэропорта. Организаторы мероприятия позаботились также обо всех санитарно-гигиенических нормах, сообщает телеканал.
16 июня аэропорт «Киев» должен восстановить регулярные авиасообщения.
Посмотреть концерт #SaveKyivAirport можно будет на канале «Киев» 14 июня с 13:00.
Напомним, на телеканале «Киев» начался новый телесезон.
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Фото: unsplash
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