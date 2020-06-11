Телеканал ICTV возобновил съемки сериала «Коп из прошлого»

Съемочная группа сериала «Коп из прошлого» восстанавливает работы. После 2-месячного перерыва компания ProTV вернулась к съемкам многосерийки о приключениях полицейского, который очнулся после комы в современном мире, и планируют продлить их до средины июля, сообщает пресс-служба.

«Иронично получилось, что наш сюжет о коме героя перенесся и на съемочный процесс. Хотя, к счастью, вынужденная пауза была не такая длительная. Наша команда очень быстро адаптировалась к съемкам, поскольку после перерыва все готовы работать. Конечно, в первые смены была «раскачка», ощущение, что год не работали. Не привычно и сложно после двух месяцев лежания на диване выдержать 12-часовые смены, да еще и при 32-градусной жаре. Если бы не карантин, мы планировали завершить съемки в конце мая. Теперь нужно наверстать все до конца июля», — рассказывает режиссер Виталий Ващенко.

Напомним, новый сериал — это адаптация популярного немецкого формата. В центре сюжета – бывший капитан милиции, который очнулся после комы спустя 25 лет. Герой продолжает работать в органах, но современность для «пришельца» из лихих 90-х становится настоящим испытанием.

Всего запланировано 16 серий. Дату премьеры на ICTV пока не называют.

Ранее телеканал запустил серию онлайн-интервью Оксаны Гутцайт с украинскими бизнесменами.

Читайте также:

Фото: ICTV

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!