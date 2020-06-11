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Телеканал ICTV возобновил съемки сериала «Коп из прошлого»

от Telekritika
От Telekritika 736
Главная Новости Телеканал ICTV возобновил съемки сериала «Коп из прошлого»

Работа над лентой началась незадолго до введения режима карантина в стране.

Съемочная группа сериала «Коп из прошлого» восстанавливает работы. После 2-месячного перерыва компания ProTV вернулась к съемкам многосерийки о приключениях полицейского, который очнулся после комы в современном мире, и планируют продлить их до средины июля, сообщает пресс-служба.

«Иронично получилось, что наш сюжет о коме героя перенесся и на съемочный процесс. Хотя, к счастью, вынужденная пауза была не такая длительная. Наша команда очень быстро адаптировалась к съемкам, поскольку после перерыва все готовы работать. Конечно, в первые смены была «раскачка», ощущение, что год не работали. Не привычно и сложно после двух месяцев лежания на диване выдержать 12-часовые смены, да еще и при 32-градусной жаре. Если бы не карантин, мы планировали завершить съемки в конце мая. Теперь нужно наверстать все до конца июля», — рассказывает режиссер Виталий Ващенко.

Напомним, новый сериал — это адаптация популярного немецкого формата. В центре сюжета – бывший капитан милиции, который очнулся после комы спустя 25 лет. Герой продолжает работать в органах, но современность для «пришельца» из лихих 90-х становится настоящим испытанием.

Всего запланировано 16 серий. Дату премьеры на ICTV пока не называют.

Ранее телеканал запустил серию онлайн-интервью Оксаны Гутцайт с украинскими бизнесменами.

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Фото: ICTV

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