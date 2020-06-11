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Европол разоблачил пиратский стриминг, имевший 2 млн подписчиков

от Telekritika
От Telekritika 561
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Сервис работал в течение пяти лет.

Европол разоблачил пиратов, предоставлявших SVOD-услуги в течение пяти лет. Сервис имел двухмиллионную аудиторию и даже собственную сеть поддержки клиентов, передает digitaltveurope.com.

Данный потоковый сервис предлагал доступ к контенту, полученному нелегальным способом. Библиотека насчитывала 40 тыс. телеканалов, фильмов, шоу, сериалов и проч. Пираты распространяли контент в странах Европы, Азии и Ближнего Востока, а также занимались отмыванием денег. В общей сложности пиратский стриминг приносил прибыль в размере около €15 млн.

Вели расследование испанские полицейские, а поддержку им оказывали коллеги из Бельгии, Канады, Чехии, Дании, Франции, Италии, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Румынии, Швеции, Великобритании и США.

Операция по задержанию пиратов прошла 3 июня 2020 года одновременно в нескольких странах. Полицейские провели 15 обысков и арестовали 11 человек (в том числе и лидера): 4 в Испании, 1 в Германии, 3 в Швеции, 3 в Дании, а также допросили еще 16 подозреваемых.

В результате операции было изъято €4,8 млн. Правоохранители также наложили арест на 50 IP-адресов, конфисковали оборудование, заморозили 11 банковских счетов на общую сумму €1,1 млн.

Напомним: ранее стало известно, что 51% болельщиков смотрят спортивные трансляции на пиратских сайтах.

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Фото: «Телекритика»

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