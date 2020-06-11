«Суспільне» покажет документальный фильм «Крихка свобода»

13 июня на общественных телеканалах «UA: Перший» в 21:20 и «UA: Культура» в 22:00 ко Дню освобождения Мариуполя выйдет документальный фильм об истории пленных «Крихка свобода» режиссера Константина Кляцкина. Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

После показа ленты главный редактор «Суспільного» Юрий Макаров и исполнительный продюсер телеканала «UA: Культура» Лукьян Галкин пообщаются в студии с соавтором идеи фильма, председателем Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимиром Щербаченком и героем ленты, бывшим пленным «ЛНР» Александром Ретивовым.

Фильм «Крихка свобода» рассказывает об украинцах, переживших незаконное заключение в подвалах бывшей Луганской областной государственной администрации 2014 года после оккупации. Пять героев фильма поделятся своими воспоминаниями о пребывании в плену боевиков.

Напомним, на «UA: Первый» состоялась премьера проекта ВВС «Бегство в идеальный город».

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Фото: «Суспільне»

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