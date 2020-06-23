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Первый эпизод сериала «Перри Мейсон» посмотрело 1,7 млн зрителей

от Telekritika
От Telekritika 434
Главная Кино Первый эпизод сериала «Перри Мейсон» посмотрело 1,7 млн зрителей

Проект стал лучшим дебютом HBO за последние два года.

Перезагрузка классического сериала «Перри Мейсон» обогнала «Чужака» и «Хранителей» на HBO. Об этом пишет Variety.

Сериал посмотрело 1,7 миллиона зрителей на всех платформах, что является самым сильным дебютом сети HBO за два года. Для сравнения, пилотный сезон «Хранителей» привлек 1,5 миллиона зрителей, а первый эпизод «Чужака» — 1,2 миллиона зрителей.  «Перри Мейсон» получил примерно столько же зрителей, сколько и хит HBO —  3 сезон сериала «Мир Дикого запада».

В прямом эфире сериал набрал 884 000 зрителей, что снова превосходит 800 000 зрителей «Хранителей». Однако «Чужак» и «Хранители»  показали и стремительный рост аудитории в течение сезона, и еще неизвестно, приблизится ли «Перри Мейсон» к 2,2 миллионам зрителей.

Напомним, «Перри Мейсон»  основан на одноименной книге Эрла Стенли Гарднера. Мини-сериал рассказывает о происхождении самого легендарного адвоката по криминальной защите — Перри Мейсона. Ему предстоит раскрыть дело о пропаже детей в 1930-х в Лос-Анджелесе.

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Фото: HBO

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