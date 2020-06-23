Первый эпизод сериала «Перри Мейсон» посмотрело 1,7 млн зрителей

Перезагрузка классического сериала «Перри Мейсон» обогнала «Чужака» и «Хранителей» на HBO. Об этом пишет Variety.

Сериал посмотрело 1,7 миллиона зрителей на всех платформах, что является самым сильным дебютом сети HBO за два года. Для сравнения, пилотный сезон «Хранителей» привлек 1,5 миллиона зрителей, а первый эпизод «Чужака» — 1,2 миллиона зрителей. «Перри Мейсон» получил примерно столько же зрителей, сколько и хит HBO — 3 сезон сериала «Мир Дикого запада».

В прямом эфире сериал набрал 884 000 зрителей, что снова превосходит 800 000 зрителей «Хранителей». Однако «Чужак» и «Хранители» показали и стремительный рост аудитории в течение сезона, и еще неизвестно, приблизится ли «Перри Мейсон» к 2,2 миллионам зрителей.

Напомним, «Перри Мейсон» основан на одноименной книге Эрла Стенли Гарднера. Мини-сериал рассказывает о происхождении самого легендарного адвоката по криминальной защите — Перри Мейсона. Ему предстоит раскрыть дело о пропаже детей в 1930-х в Лос-Анджелесе.

Читайте также:

Фото: HBO

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!