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Ленты Film.ua проданы на новые территории

от Telekritika
От Telekritika 826
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«Пульс», «Захар Беркут» и «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» покажут в новых странах.

В рамках кинорынка Marché du Film, который в этом году проходит онлайн, FILM.UA Distribution заключила новые договоры с дистрибуторами из Европы и Северной Америки относительно продажи прав на украинские картины «Пульс», «Захар Беркут» и «Украденная принцесса: Руслан и Людмила». Об этом пишет пресс-служба компании.

Права на показ спортивной драмы «Пульс» приобрел французский дистрибутор TradeMedia. Территории, на которых увидят фильм – Франция, франкоязычная Европа и Африка. Украинский прокат картины должен был состояться в марте, но из-за пандемии был отложен на осень.

Кроме того, FILM.UA Distribution заключила договор с итальянской компанией Eagle Pictures Spa о продаже всех прав на исторический экшен «Захар Беркут» и анимационный фильм «Украденная принцесса: Руслан и Людмила».

Напомним, что на прошлой неделе также сообщалось о продаже прав на исторический экшен «Захар Беркут» в США и Канаду. Дистрибутором стала американская компания Shout Factory.

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Фото: Film.ua

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