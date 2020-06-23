Стартует прием заявок на участие в программах Film Industry Office 2020

Заявки на участие в программах питчинга Work in Progress и EastSeries профессиональной секции Film Industry Office 11-го Одесского международного кинофестиваля принимаются с 22 июня по 1 августа включительно. Об этом стало известно на сайте фестиваля.

В этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19 и карантином во всем мире Одесский международный кинофестиваль впервые будет проходить в онлайн-формате. Кроме того, изменены даты проведения 11-го ОМКФ: фестиваль состоится не традиционно в июле, а осенью — с 25 сентября по 3 октября. Секция Film Industry Office 2020 также состоится в онлайн-формате и пройдет в период с 29 сентября по 2 октября.

Секция Film Industry Office — платформа для профессиональной коммуникации, поддержки и развития украинских кинопроектов и киноиндустрии в целом, а также для презентации украинской киноиндустрии международному сообществу. В рамках секции ежегодно происходят питчинг, презентация проектов Work in progress и питчинг проектов сериалов EastSeries.

Также Одесский международный кинофестиваль продолжает начатую прошлом году программу сотрудничества со странами Восточно-Европейского партнерства (OIFF Expanded). OIFF Expanded включает в себя проекты производства Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии и Молдовы. Игровые и документальные фильмы, которые находятся в стадии разработки, будут отобраны авторитетной комиссией путем скаутинга и внутреннего отбора в вышеупомянутых странах и приглашены в соответствующие секции Film Industry Office.

«В этом году мы впервые пробуем для себя новый формат и воспринимаем его скорее как возможность, а не вызов. Мы уже увидели удачные примеры проведения дистанционных профессиональных мероприятий: Международный фестиваль документальных фильмов в Копенгагене CPH: DOX, фестиваль телеконтента Series Mania, который запустил онлайн-платформу Digital Forum. Несмотря на то, что Каннский кинофестиваль как таковой не состоялся в 2020 году, организаторы не отказались от проведения одного из крупнейших европейских кинорынков Marché du Film. Film Industry Office впервые состоится в рамках Одесского международного кинофестиваля в онлайн-формате, что позволит приобщиться к секции большему количеству участников киноиндустрии. Это позволит создать нетворкинг для профессионалов отрасли, которые ранее не имели возможности приехать в Одессу», — отметила генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич.

Список финалистов-участников питчинг-сессий будет объявлено 17 августа 2020. Питчинг-сессии проектов на Одесском международном кинофестивале состоятся в рамках мероприятий секции Film Industry Office с 29 сентября по 2 октября 2020 в онлайн-формате.

Напомним, ранее стало известно, что Одесский международный кинофестиваль в этом году пройдет в онлайн-формате.

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Фото: ОМКФ

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