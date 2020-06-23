КиноНовости

Стартует прием заявок на участие в программах Film Industry Office 2020

от Telekritika
От Telekritika 874
Главная Кино Стартует прием заявок на участие в программах Film Industry Office 2020

В рамках Одесского кинофестиваля.

Заявки на участие в программах питчинга Work in Progress и EastSeries профессиональной секции Film Industry Office 11-го Одесского международного кинофестиваля принимаются с 22 июня по 1 августа включительно. Об этом стало известно на сайте фестиваля.

В этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19 и карантином во всем мире Одесский международный кинофестиваль впервые будет проходить в онлайн-формате. Кроме того, изменены даты проведения 11-го ОМКФ: фестиваль состоится не традиционно в июле, а осенью — с 25 сентября по 3 октября. Секция Film Industry Office 2020 также состоится в онлайн-формате и пройдет в период с 29 сентября по 2 октября.

Секция Film Industry Office — платформа для профессиональной коммуникации, поддержки и развития украинских кинопроектов и киноиндустрии в целом, а также для презентации украинской киноиндустрии международному сообществу. В рамках секции ежегодно происходят питчинг, презентация проектов Work in progress и питчинг проектов сериалов EastSeries.

Также Одесский международный кинофестиваль продолжает начатую прошлом году программу сотрудничества со странами Восточно-Европейского партнерства (OIFF Expanded). OIFF Expanded включает в себя проекты производства Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии и Молдовы. Игровые и документальные фильмы, которые находятся в стадии разработки, будут отобраны авторитетной комиссией путем скаутинга и внутреннего отбора в вышеупомянутых странах и приглашены в соответствующие секции Film Industry Office.

«В этом году мы впервые пробуем для себя новый формат и воспринимаем его скорее как возможность, а не вызов. Мы уже увидели удачные примеры проведения дистанционных профессиональных мероприятий: Международный фестиваль документальных фильмов в Копенгагене CPH: DOX, фестиваль телеконтента Series Mania, который запустил онлайн-платформу Digital Forum. Несмотря на то, что Каннский кинофестиваль как таковой не состоялся в 2020 году, организаторы не отказались от проведения одного из крупнейших европейских кинорынков Marché du Film. Film Industry Office впервые состоится в рамках Одесского международного кинофестиваля в онлайн-формате, что позволит приобщиться к секции большему количеству участников киноиндустрии. Это позволит создать нетворкинг для профессионалов отрасли, которые ранее не имели возможности приехать в Одессу», — отметила генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич.

Список финалистов-участников питчинг-сессий будет объявлено 17 августа 2020. Питчинг-сессии проектов на Одесском международном кинофестивале состоятся в рамках мероприятий секции Film Industry Office с 29 сентября по 2 октября 2020 в онлайн-формате.

Напомним, ранее стало известно, что Одесский международный кинофестиваль в этом году пройдет в онлайн-формате.

Читайте также:

49 кинофестиваль «Молодость» перенесен на август
Одесский кинофестиваль пройдет онлайн
ОМКФ и Takflix запускают совместный проект
Объявлены победители сценарного питчинга Space production

Фото: ОМКФ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Медведчук задекларировал доли в каналах 1+1 media. Медиагруппа...

11.06.2020

Телеканалы «Суспільного» будут транслировать богослужения ко Дню Святой...

03.06.2020

Стартовали съемки короткометражного фильма «Сіль для моря»

22.06.2020

Microsoft заменит журналистов роботами

01.06.2020

Disney создал единую рекламную платформу

17.06.2020

Новый канал снимает веб-сериал Fake

05.06.2020

На телеканале «Киев» начался новый телевизионный сезон

05.06.2020

Александр Ткаченко согласился на пост министра культуры

01.06.2020

В Беларуси экс-сотрудники телеканалов выступили против госпропаганды

22.06.2020

Megogo запускает собственный интерактивный 4К-канал

18.06.2020
Avatar