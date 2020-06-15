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Исторический экшен «Захар Беркут» продали в США и Канаду

от Telekritika
От Telekritika 710
Главная Кино Исторический экшен «Захар Беркут» продали в США и Канаду

Ранее права на показ были проданы в Испанию, Германию, Литву и другие страны.

Shout Factory приобрела права на показ исторического экшена «Захар Беркут» в США и Канаде. Об этом сообщила пресс-служба FILM.UA Distribution.

«Украинское кино очень редко появляется на экранах у американских и канадских зрителей. И мы гордимся, что можем познакомить Северную Америку с нашими фильмами, — рассказывает Евгений Драчев, менеджер по международным продажам FILM.UA Distribution. – Мы не сомневались, что «Захар Беркут» заинтересует наших коллег из США. В фильме снялись такие замечательные актеры, известные всему миру, как Роберт Патрик и Томми Фленаган, а сорежиссером выступил Джон Винн. История, которую рассказывает фильм, понятна и близка каждому – борьба за свою свободу, свои права и свою землю. А еще – это очень красивое кино, ведь съемки проходили в Карпатах. Надеемся, что зрители будут довольны».

Напомним, что ранее права на исторический экшен «Захар Беркут» были проданы в Испанию (Flins & Piniculas), в Германию и немецкоязычную Европу (Capelight Pictures). Кроме того, компания Volga приобрела права на показ картины в странах Балтии – Литве, Латвии и Эстонии, где кинотеатральная премьера фильма состоялась 28 февраля. Украинский релиз картины прошел в октябре прошлого года.

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Фото: Film.ua

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