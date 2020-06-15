КиноНовостиСериалы

Самым популярным фильмом на украинском Netflix стал «365 дней»

от Telekritika
От Telekritika 102
Главная Кино Самым популярным фильмом на украинском Netflix стал «365 дней»

Лента заняла первое место по просматриваемости за последнее время.

Самым популярным фильмом на украинском Netflix стала эротическая лента «З65 дней» от режиссера Барбары Бяловас.

«З65 дней» — фильм польского производства, который рассказывает о Лауре, которая отправляется в Италию, где ее похищает и держит в плену член Сицилийской мафии Массимо Торричелли. Он дает девушке 365 дней, чтобы она в него влюбилась.

Судя по ресурсам кинокритики Rotten Tomatoes — драма получила рейтинг 36% из 100%,  а на IMDB — 3,7 из 10. В сети ленту называют польскими «50 оттенков серого».

Премьера «365 дней» состоялась Польше в феврале 2020-го, в мировом прокате она собрала более $9,4 млн. Кроме того, в TikTok запустили челлендж, посвящений фильму, который собрал уже 14 миллионов видео.

В топ-10 просматриваемых проектов в Украине на данный момент также вошли:

  • Постапокалиптический сериал «Cквозь снег»;
  • 4 сезон драмы «13 причин почему»;
  • Комедия «Космические войска»;
  • Военный фильм «Пятеро одной крови»;
  • Криминальный экшен «Бумажный дом»;
  • Документальный сериал о спорте «Последний танец»;
  • Третий сезон ремейка «Династия»;
  • Культовый ситком «Друзья»;
  • Мистический мини-сериал «В глухом лесу»

Напомним, ранее «Телекритика» делала подборку новых сериалов июня.

Читайте также:

Какие сериалы выйдут на Netflix, Hulu, HBO Max и Apple TV+ в мае
Новые сериалы апреля: «Беги», «Миссис Америка» и «Защищая Джейкоба»
Весенний телесезон СТБ: новые шоу, сериалы и ведущие

Фото: кадр из фильма «365 дней»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Попкорн, деньги и ноль билетов: как украинские дистрибьюторы...

22.05.2020

Украинская Гильдия режиссеров приглашает представителей индустрии присоединиться к...

22.05.2020

Новый канал снимает веб-сериал Fake

05.06.2020

Стали известны имена претендентов на должность гендиректора BBC

18.05.2020

Facebook не будет платить СМИ за выдачу их...

15.06.2020

51% болельщиков смотрят спортивные трансляции на пиратских сайтах...

04.06.2020

Крымского журналиста Наримана Мемедеминова этапировали в Ростовскую область

05.06.2020

От осложнений COVID-19 умер сотрудник ровенского филиала «Суспільного»

18.05.2020

Губернатор Миннесоты извинился за задержание журналистов CNN

01.06.2020

Канал BBC Three вернут из онлайна в линейное...

22.05.2020
Avatar