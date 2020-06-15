Самым популярным фильмом на украинском Netflix стал «365 дней»

Самым популярным фильмом на украинском Netflix стала эротическая лента «З65 дней» от режиссера Барбары Бяловас.
«З65 дней» — фильм польского производства, который рассказывает о Лауре, которая отправляется в Италию, где ее похищает и держит в плену член Сицилийской мафии Массимо Торричелли. Он дает девушке 365 дней, чтобы она в него влюбилась.
Судя по ресурсам кинокритики Rotten Tomatoes — драма получила рейтинг 36% из 100%, а на IMDB — 3,7 из 10. В сети ленту называют польскими «50 оттенков серого».
Премьера «365 дней» состоялась Польше в феврале 2020-го, в мировом прокате она собрала более $9,4 млн. Кроме того, в TikTok запустили челлендж, посвящений фильму, который собрал уже 14 миллионов видео.
В топ-10 просматриваемых проектов в Украине на данный момент также вошли:
- Постапокалиптический сериал «Cквозь снег»;
- 4 сезон драмы «13 причин почему»;
- Комедия «Космические войска»;
- Военный фильм «Пятеро одной крови»;
- Криминальный экшен «Бумажный дом»;
- Документальный сериал о спорте «Последний танец»;
- Третий сезон ремейка «Династия»;
- Культовый ситком «Друзья»;
- Мистический мини-сериал «В глухом лесу»
Напомним, ранее «Телекритика» делала подборку новых сериалов июня.
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Фото: кадр из фильма «365 дней»
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