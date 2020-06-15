«Сніданок з 1+1» начал вести прямые эфиры под открытым небом

Утреннее шоу «Сніданок з 1+1» традиционно с началом тепла начинает вести прямые эфиры на летнем балконе, сообщает пресс-служба «1+1».

В проморолике в честь открытия летнего сезона все четверо ведущих «Сніданку з 1+1» – Людмила Барбир, Руслан Сеничкин, Неля Шовкопляс и Егор Горде исполнили известную песню Good morning! и пожелали зрителям «доброго утра» на разных языках.

Во время первого прямого эфира с балкона к ведущим «Сніданку» присоединилась любимица аудитории утреннего шоу – пятилетняя Ефросинья Мельник, хорошо известная по рубрике «Фросина погода». А заряд энергии и хорошего настроения на весь день зрителям подарил живое выступление от Ivan NAVI, который исполнил летний хит 2020 – песню «Холодна ніч».

Уже третий год подряд команда «Сніданку з 1+1» переезжает в студию под открытым небом, чтобы со своего балкона пробуждать всю страну. В этом году новую локацию обустроили живыми цветами, за которыми в течение лета будут ухаживать сами ведущие.

Напомним, «Сніданок з 1+1» презентовал новый весенний проморолик.

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Фото: «1+1»

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