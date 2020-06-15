Айдер Муждабаев: «Для крымских татар ATR – это не канал, это голос народа»

Айдер Муждабаев легко соглашается на интервью и предлагает созвониться в WhatsApp. Он сидит дома простуженный, сидит уже несколько дней, возможно, поэтому словоохотлив. Прихлебывая чай, начинает отвечать на вопросы, быстро увлекается и рассказывает одну историю за другой: о Крыме, о Киеве и о России, о канале ATR, но больше всего говорит о своем народе.

В Айдере чувствуется газетчик. Объясняет фактурно, а иногда и очень конкретно: если уж нужно кого-то назвать так, как тот того заслуживает, то так и делает, не заботясь о соблюдении видимых приличий. Я перебиваю редко, ведь по многим вопросам из заготовленного списка мой собеседник проходится самостоятельно, а многие из новых предвосхищает.

Мы беседуем полтора часа, и я доволен этим разговором. Доволен ровно до того момента, пока не решаю проверить запись. Оказывается, WhatsApp заблокировал микрофон для диктофона. Что ж, чтобы не наделать фактических ошибок, я читаю много статей о тех событиях, которые описывал Муждабаев. Вскоре понимаю, что нет худа без добра: так получается даже нагляднее.

Важная покупка

«Телерадиокомпания появилась в 2005 году. На тот момент она принадлежала нескольким акционерам. В 2011 году ее выкупил московский предприниматель и меценат Ленур Ислямов, он вложил много средств в развитие телеканала. Благодаря этому произошли заметные улучшения во многих направлениях. Например, ранее команда телеканала насчитывала 30 человек, а сейчас больше 200. Одной из основных наших миссий мы видим возрождение крымскотатарской культуры и языка, ведь за время депортации многое было утеряно. Поэтому «ATR» стал отдушиной для крымских татар».

Интервью программного директора ATR Элины Соцкой MediaSat, 8 августа 2014 года

Как расшифровывается аббревиатура ATR, сотрудники канала уже и не помнят. «Мне когда-то говорили, что это означает, но я забыл. Так бывает с брендами», – чуть улыбается Айдер Муждабаев.

В 2011 году предприниматель Ленур Ислямов купил маленький крымский канал ATR, фактически приобрел лишь юридическое лицо, на котором висело несколько тысяч долларов долга. Ислямов был тогда бизнесменом, ведущим дела в России и в Крыму, и по-настоящему состоятельным человеком. Богачей среди крымских татар немного, и по просьбе Меджлиса Ленур вложил в ATR много денег, благодаря чему канал быстро стал самым крупным и влиятельным на полуострове, его аудитория достигла 5 млн человек. «Туда на эфир считали за честь прийти все так называемые политики Крыма», – говорит Муждабаев.

Но главное – значительную часть эфира заполнили программами собственного производства, многие из которых выходили на крымскотатарском языке, дублировали популярные фильмы. В 2013 году Ислямов профинансировал, и канал ATR снял первую крымскотатарскую полнометражную ленту «Хайтарма» о национальном герое – летчике Амет-Хане Султане и депортации народа, режиссером и исполнителем главной роли выступил теперь широко известный украинцам Ахтем Сеитаблаев. Кроме того, на базе ТРК работали радиостанции Meydan и «Лидер», а также детский телеканал Lâle. Предполагалось, что благодаря этому крымские татары смогут сберечь главный элемент национальной идентичности – язык.

Крымцы

«В доме повешенного не говорят о веревке. Видимо, руководствуясь этим принципом, власти Алушты запретили крымским татарам проводить траурный митинг 18 мая на площади у здания горисполкома и горкома партии. Замначальника Алуштинского ОВД подполковник А.С. Воеводин письменно предупредил организаторов митинга об уголовной ответственности. Между тем, при вручении документа ст. лейтенант Н.С. Демидюк сообщил Ульвие Аблаевой о недовольстве ее соседей частыми посещениями ее «неоформленного» дома гостями и пригрозил скорым выселением. Как видно, мало что изменилось с мая 44-го до мая 91-го».

Газета «Авдет», 16 мая 1991 года

Крымскотатарский язык Айдер Муждабаев считает правильным называть просто крымским, ведь когда-то его знали почти все жители полуострова, вне зависимости от национальности, на нем общались в быту. Потом язык не раз переживал трудные времена, особенно сильно по нему ударила сталинская реформа, которая подразумевала переход на кириллицу, в результате несколько звуков просто исчезли.

Крымские татары – тоже не вполне корректное название, лучше называть их крымцами или кырымлы. «Русские устраивали не одну волну депортаций крымцев, татары – прилепленное ими к крымцам слово, – говорит Муждабаев. – Мне как-то попался на глаза справочник «Татары Российской империи». В нем приводится сухая статистика: в 1862 году в Крыму жило 250 тыс. татар, спустя несколько лет их уже 50 тыс.». Депортацию 1944 года он называет не иначе как геноцидом: очень многие депортированные не пережили переезд за 5 тыс. км от дома в забитых вагонах или умерли от эпидемий в местах спецпоселений. Больше двух веков депортаций привели к тому, что народ оказался разбросанным по всему миру, многие его представители довольно посредственно знают родной язык. В том числе и поэтому в 2012 году канал ATR стал вещать через спутник и позиционировать себя как первый и единственным в мире крымскотатарский телеканал.

Для крымчан же ATR стал площадкой для межнационального диалога. Вещание вели на крымскотатарском, русском и украинском языках, во время общественно-политических программ обсуждали темы, интересующие всех жителей полуострова, ведущие давали высказать противоположные точки зрения, такое обсуждение сглаживало острые углы, которые стали проявляться после возвращения крымских татар из депортации в конце 80-х годов. Тогда многие жители Крыма настороженно относились к репатриантам. Муждабаев говорит, что в отношении его народа, как и в случае с антисемитизмом в СССР, чувствовалось две волны гонений. Одна шла сверху – от советских политиков, вторая снизу – от многих крымчан, которые недолюбливали репатриантов. Сначала люди строились, жили в трудных условиях и часто могли услышать за спиной – вот, мол, понаехали не пойми кто, ходят чумазые в каких-то обносках. Со временем бытовые проблемы решили. «Выстроили красивые дома, обнесли их аккуратными заборчиками, травка подстрижена, цветы… Тогда нам стали завидовать, – говорит Айдер. – Это межнациональное напряжение постепенно снимали, к 2014-му все уже почти устаканилось, еще через пять лет вообще все недоразумения наконец-то прошли бы. Но тут началась оккупация».

Запрет на вещание

«Глава Крыма, в частности, обратил внимание на деятельность крымскотатарского телеканала АТР. «Руководству канала прояснено, что нагнетать обстановку и вызывать у населения чувство напряженности, связанное с тем, что канал дает надежду на возвращение Крыма в Украину, подстрекая других людей к действию, говорит о том, как потом расправятся с теми, кто получил российские паспорта, работа таких каналов на территории республики в нынешнее полувоенное время недопустима», — сказал Аксенов».

РИА «Новости», 19 марта 2015 года

К 2014 году канал ATR вышел на самоокупаемость и стал слишком заметным явлением на местном медиарынке, чтобы его оставили в покое после аннексии. Когда россияне начали операцию по захвату Крыма, канал стремился обеспечивать объективную подачу информации о происходящих там событиях, его журналисты вели прямые трансляции. Из-за этого ATR получил множество недоброжелателей в лагере пророссийских крымчан, в том числе и среди представителей оккупационного правительства, которое возглавил Сергей Аксенов. «Каналу предложили лечь под Аксенова, но Ленур прямо у него в кабинете послал его на три русских буквы», – говорит Муждабаев. После этого судьба ATR была решена. Канал не смог переоформить документы для работы в российском законодательном поле и в полночь 1 апреля 2015 года прекратил вещание. Несмотря на то, что за ATR вступились авторитетные международные организации, а также именитые общественные деятели, россияне не позволили ему работать в Крыму. Зато поддержку пообещали в Киеве, поэтому часть коллектива телекомпании отправилась в столицу, чтобы на новом месте попробовать начать все сначала.

Переезд

«Мы будем по-прежнему показывать жизнь в Крыму. У нас очень много видео, большой архив. За время пока мы не выходили в эфир, снято много документалистики. Кроме того, у нас колоссальный музыкальный архив. Сняты серии программ о национальной моде и стиле, о крымскотатарской кухне. Есть отснятые исторические проекты и программы, обучающие крымскотатарскому языку. Всего и не перечислишь, ведь ATR в последние годы стал своеобразной культурной кладовой народа».

Интервью Ленура Ислямова LB.ua, 27 июня 2015 года

Когда ATR перебирался в Киев, главной задачей было эвакуировать архив: концерты, переведенные фильмы, документалки. «Наши друзья нам помогали вывозить архив в каких-то прицепах под щебенкой, чтобы все это не досталось «Миллету» (этот созданный оккупантами канал начал вещание 1 сентября 2015 года – «Телекритика»)», – вспоминает Айдер Муждабаев.

Украинская власть обещала поддержку, но получили ее далеко не сразу. Предложенное Мининформом помещение не подошло – «оно было без пола, там крысы бегали». Офис искали сами, часто натыкаясь на отказы. Наконец нашли помещение на улице Вавиловых. Поначалу заняли только две комнаты, одну из которых превратили в студию. После Крыма это казалось очень спартанскими условиями, там студий было несколько.

Финансовой помощи от государства пришлось долго ждать, ведь ее еще нужно было запланировать в госбюджете. Сначала тянули на ресурсе Ленура Ислямова, ежемесячно это стоило ему около $100 тыс., в Крыму содержание канала обходилось втрое дороже. Потом Ленур стал одним из организаторов блокады полуострова, россияне обвинили его в террористической деятельности и попутно отобрали все бизнес-активы и имущество. Существование ATR стало напрямую зависеть от украинского государства.

«Махнуться не хотите?»

«Подконтрольный России Верховный суд Крыма начал рассматривать по существу уголовное дело против владельца крымскотатарского телеканала ATR и одного из активных участников гражданской блокады Крыма в 2015 году Ленура Ислямова. 25 мая ему предъявили обвинение. Об этом корреспонденту «Крым.Реалии» сообщил адвокат Алексей Ладин. По его словам, представитель российской прокуратуры Крыма предъявил Ислямову обвинение по трем статьям Уголовного кодекса России – «создание незаконного вооруженного формирования, подготовка и совершение диверсий», а также по статье о «публичных призывах к нарушению территориальной целостности России».

«Крым.Реалии», 25 мая 2020 года

Ислямову и Муждабаеву часто ставят в упрек то, что они долго жили в России, были гражданами этой страны. Комментируя это, Айдер невесело шутит: «Махнуться с Ленуром никто не хочет? Ему в России 20 лет светит. Нет желания?». По его словам, активы Ислямова оценивались примерно в $300 млн, теперь все, чем он владел в России и в Крыму, конфисковали и распродали на аукционах. «Да ему государственную награду дать нужно! – восклицает Муждабаев. – Ущерб от блокады только Черноморскому флоту официально оценили в 2 млрд рублей, и с каждым днем эта сумма растет. На границе с Крымом раньше ежедневно стояло 600 украинских фур. Торговля с оккупантами шла вовсю. Это нормально?»

Айдера россияне тоже не оставили без внимания: недавно его официально обвинили по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма». Санкция статьи подразумевает до семи лет лишения свободы.

#SaveATR

«В связи с блокированием финансирования телеканал запустил марафон #SaveATR — с эфирами без ведущих и гостей. Медиа, которое рассказывает о реалиях жизни в Крыму, сейчас на грани закрытия. Марафон начался в 16:30 по киевскому времени. Именно тогда стало известно, что первому крымскотатарскому телеканалу ATR в очередной раз заблокировали счета, несмотря на то, что государство выделило 50 млн грн на финансирование канала в 2020 году».

ATR.ua, 10 февраля 2020 года

Государство и раньше не всегда исправно выполняло обещание помогать каналу: он живет в долг в рамках утвержденного бюджета, рассчитывая, что госбюджет в течение года компенсирует расходы. Но на протяжении последнего года положение стало катастрофическим.

Одна из самых весомых статей расходов телекомпании – плата за трансляцию через спутник. Задолженность перед израильским поставщиком услуги нужно было закрыть до Нового года, но в 2019-ом деньги пришли 28 декабря, в субботу. «Мы не успели ничего проплатить, купить валюту – все банки были закрыты. В итоге деньги вернулись в бюджет», – говорит Айдер Муждабаев.

14 января израильтяне отключили спутниковый сигнал. Вскоре трансляцию удалось восстановить благодаря помощи главного раввина Украины Якова Блайха и тогдашнего министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского. Тогда канал впервые обратился за поддержкой к своим зрителям.

«Потом откуда-то возникли бюрократические проблемы: несколько лет не было претензий, а тут вдруг они появились: нам заблокировали счет в казначействе на том основании, что мы не прошли тендерную процедуру, – говорит Муждабаев. – В прежнем Кабмине предложили схему, позволяющую разблокировать получение государственных денег. Нужно было провести тендер на закупку контента и стать его единственным участником. Но по закону АТR не имеет на это права, и мы отказались, потому что знаем: отойди мы от закона хоть на сантиметр – на нас смогут давить».

Сотрудники ATR пытались привлечь внимание к проблеме на разных уровнях: обращались к международным партнерам Украины – в Европарламент и Еврокомиссию, к президенту Зеленскому, который 26 февраля, в День сопротивления оккупации Крыма, пообещал, что канал получит причитающиеся ему деньги. При содействии Мустафы Джемилева в парламенте устранили бюрократические препятствия, закон позволил разблокировать счет телекомпании. Руководство ATR подготовило все необходимые бумаги для Министерства культуры, молодежи и спорта, но произошла отставка Кабмина, министерство реорганизовалось, все бумаги пришлось готовить заново.

В конце апреля Айдер объявил о том, что канал умирает: большинство его сотрудников пришлось уволить, контент производить некому и не на что, ATR вряд ли доживет до 18 мая — Дня памяти жертв депортации крымских татар. Наконец в начале мая новый состав Кабинета министров одобрил выделение денег, но еще несколько дней «Урядовий курьер» не публиковал решение правительства. В середине мая финансирование, наконец, возобновилось. Благодаря этому в годовщину депортации удалось провести марафон, на канале минимально восстановили новостной блок, однако все равно телекомпании теперь придется жить в режиме жесткой экономии, ведь накопилось слишком много долгов.

Сопротивление страху

«СЛАВА УКРАЇНІ! ҐЕРАЯМ СЛАВА! 3.06.1571 р. хан Девлет І з династії Ґераїв удруге спалив Москву».

Facebook-страница Айдера Муждабаева, 3 июня 2020 года

Муждабаев не исключает, что главная причина всех проблем ATR – происки россиян. «Россия хочет получить воду в Крым. Помнишь, как несколько месяцев назад разные депутаты, чиновники стали говорить об этом, о гуманитарной катастрофе, заботе о наших гражданах в Крыму? Говорили, пока Офис президента не поставил точку: воду дадут, лишь когда Крым деоккупируют. Там на сотни тысяч выросло население, в основном за счет силовиков и военных. Они обосновались как раз на севере Крыма, более всего страдающего от нехватки воды, чтобы в случае приказа Путина оттуда атаковать Украину, – говорит Айдер. – В России знают, что крымские татары – народ, с которым невозможно договориться, их канал не будет молчать. Значит, ATR нужно уничтожить».

Муждабаев верит, что его народ выстоит и вновь вернет себе родину, потому что крымские татары живут сплоченно. В этом смысле показательна борьба за существование ATR: на просьбу о помощи откликнулось много людей. «Самые трогательные случаи связаны с нашими стариками, которые передавали в конвертах свои сбережения, – когда Айдер произносит это, мне кажется, что у него увлажняются глаза, но ручаться трудно: на экране телефона плохо видно. – Для крымских татар ATR – это не канал, это голос народа. Впрочем, канал важен не только для них, но и для других проукраински настроенных крымчан. В Крыму вообще все меньше тех, кто топит за Россию. Многие все поняли, и теперь оккупация держится только на страхе и репрессиях: туда не просто так нагнали 30 тыс. сотрудников ФСБ».

У Муждабаева есть свой рецепт борьбы за умы крымчан: их нужно погружать в украинское информационное поле. Украинские медиагруппы разблокировали по одному каналу на спутнике, но, по его мнению, этого мало, так как общенациональные каналы очень редко показывают сюжеты о Крыме. ATR нужен там как украинский канал с крымским контентом, причем канал очень сильный, качественный, чтобы крымчанам не хотелось смотреть ничего другого, это должен быть медийный мост Украины в Крым. В противном случае украинская идентичность жителей полуострова с каждым годом будет все больше размываться.

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