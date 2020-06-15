Фильм «Моя бабуся Фані Каплан» покажут в Южной Корее

Дистрибьюторская компания Lumix Media приобрела права на демонстрацию фильма «Моя бабуся Фані Каплан» на территории Южной Кореи. В прокат выйдет новая монтажная версия 2020 под названием «Ее звали Фанни». Об этом пишет «Нове українське кіно».

Как сообщил изданию «Нове українське кіно» продюсер и сценарист фильма Дмитрий Томашпольский, драматически-историческая картина также будет представлена ​​международным сейлз-агентством TMA на Каннском онлайн-кинорынке, который пройдет с 22 по 26 июня 2020 года.

«Моя бабуся Фані Каплан» — украинская лента режиссера Елены Демьяненко 2016 года. Лента рассказывает о девушке, которую в 1918 году обвинили в покушении на Ленина. Каплан — один из самых известных мифов советской пропаганды.

Главные роли в картине исполнили: Екатерина Молчанова («Гуцулка Ксеня»), Мирослав Слабошпицкий («Полина и тайна киностудии»), Иван Бровин и Алексей Девотченко. Фильм создан «Кинокомпанией Гагарин Медиа» при поддержке Госкино Украины.

Напомним, в 2016 году лента «Моя бабуся Фані Каплан» стала «Лучшим иностранным фильмом» Международного кинофестиваля Crystal Palace, а актер Мирослав Слабошпицкий — «Лучшим актером Национального конкурса» Одесского международного кинофестиваля. В 2017 году фильм получил Национальную кинопремию «Золота дзиґа» в номинациях «Лучший художник-постановщик» и «Лучший сценарист», а также был включен в лонг-лист премии Европейской киноакадемии.

В ближайшее время кинолента появится в официальном онлайн-доступе на платформе Megogo.

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Фото: кадр из фильма «Моя бабуся Фанні Каплан»

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