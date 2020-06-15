УНИАН ТВ покажет встречи команд «Минай» — «Динамо», «Карпаты» — «Олимпик» и «Десна» — «Заря», сообщает пресс-служба 1+1 media.
Прямая трансляция матча «Минай» — «Динамо» в рамках полуфинала Кубка Украины состоится в среду 17 июня. Начало в 14:00.
Встреча в рамках 27 тура УПЛ команд «Карпаты» — «Олимпик» будет транслироваться в эфире в субботу 20 июня. Начало в 14:00.
Игру команд «Десна» — «Заря», которая состоится также в рамках 27 тура УПЛ, УНІАН ТБ покажет в воскресенье 21 июня в 19:30. Сразу после завершения трансляции поклонников футбольной аналитики ожидает выпуск «ПроФутбол» (начало в 21:30), информирует пресс-служба.
Напомним, с июня 2020 года информационно-аналитическая программа «ПроФутбол» с Игорем Цыгаником и Александрой Лободой выходит на УНІАН ТБ. Ранее программа выходила на телеканале «2+2».
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Фото: 1+1 media
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