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УНИАН ТВ покажет 27 тур УПЛ и 1\2 финала Кубка Украины

от Telekritika
От Telekritika 538
Главная Новости УНИАН ТВ покажет 27 тур УПЛ и 1\2 финала Кубка Украины

Площадка продолжает трансляцию матчей в период карантина.

УНИАН ТВ покажет встречи команд «Минай» — «Динамо», «Карпаты» — «Олимпик» и «Десна» — «Заря», сообщает пресс-служба 1+1 media.

Прямая трансляция матча «Минай» — «Динамо» в рамках полуфинала Кубка Украины состоится в среду 17 июня. Начало в 14:00.

Встреча в рамках 27 тура УПЛ команд «Карпаты» — «Олимпик» будет транслироваться в эфире в субботу 20 июня. Начало в 14:00.

Игру команд «Десна» — «Заря», которая состоится также в рамках 27 тура УПЛ, УНІАН ТБ покажет в воскресенье 21 июня в 19:30. Сразу после завершения трансляции поклонников футбольной аналитики ожидает выпуск «ПроФутбол» (начало в 21:30), информирует пресс-служба.

Напомним, с июня 2020 года информационно-аналитическая программа «ПроФутбол» с Игорем Цыгаником и Александрой Лободой выходит на УНІАН ТБ. Ранее программа выходила на телеканале «2+2».

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Фото: 1+1 media

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