СТБ снимет новый сериал «Цвет страсти»

В Киеве стартовали съемки многосерийной мелодрамы под рабочим названием «Цвет страсти» автора Татьяны Гнедаш. Премьера сериала состоится осенью в эфире СТБ, передает пресс-служба.

По сюжету, главная героиня по лживому обвинению в убийстве попадает под следствие. Все улики против нее, девушке грозит длительное заключение, но дело ведет следователь, который намерен докопаться до правды во что бы то ни стало. Однако вспыхнувшие чувства между детективом и подозреваемой могут помешать следствию, и потому герой самоустраняется. В результате, девушка должна отбыть 10 лет в заключении. Ей предстоит упорная борьба за место под солнцем и за справедливость.

Съемки мелодрамы проходят в Киеве и продлятся до середины октября. На съемках соблюдаются все меры безопасности, принятые на период карантина: температурный скрининг, масочно-перчаточный режим, наличие антисептиков, ограничение по количеству людей на площадке.

Режиссер: Дмитрий Гольдман. В ролях: Юрий Фелипенко, Анна Сердюк, Полина Калмыкова, Виктория Литвиненко, Даша Легейда, Светлана Зельбет, Лариса Руснак, Екатерина Тышкевич, Екатерина Варченко и др. Производство — Art Forms production по заказу телеканала СТБ.

Напомним: ранее стало известно, что на канал СТБ возвращается шоу «Детектор лжи».

Читайте также:

Фото: СТБ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!