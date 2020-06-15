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FILM.UA Group начала съемки драмы «Жіночий лікар 5»

от Telekritika
От Telekritika 259
Главная Кино FILM.UA Group начала съемки драмы «Жіночий лікар 5»

Премьера состоится на канале «Украина».

Стартовали съемки пятого сезона медицинской драмы «Жіночий лікар 5», об этом пишет пресс-служба FILM.UA Group.

Действие пятого сезона разворачивается в стенах частной гинекологической клиники, где появятся новые персонажи, среди которых карьерист-инвестор Игорь Гордеев. Его планы будет ломать Рита Андреевна, новая заведующая отделением репродуктологии.  Также зрители снова встретятся с семейством Квитко: Витой Игоревной и Львом Борисовичем.

Премьера нового пятого сезона медицинской драмы «Женский доктор» состоится на канале «Украина».

Режиссеры-постановщики: Максим Гуленко, Павел Мащенко

Продюсеры: Ирина Костюк, Юлия Мищенко, Елена Маханек

Авторы сценария: Юлия Мищенко, Ирина Феофанова, Ольга Крымская, Елена Терешкова, Марк Шпарбер и др.

В ролях: Петр Рыков, Дарья Егоркина, Дарья Легейда, Катерина Тышкевич, Павел Вишняков, Александра Булычева, Виталина Библив, Олег Иваница, Мария Коронова, Александр Попов, Елена Михайличенко, Людмила Курмель и другие.

Напомним, ранее в Киеве начались съемки 40-серийного фильма «Вызов» производства продакшенов Ivory films и «Теле Про» по заказу канала «Украина»

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Фото: FILM.UA Group

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