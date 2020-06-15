FILM.UA Group начала съемки драмы «Жіночий лікар 5»

Стартовали съемки пятого сезона медицинской драмы «Жіночий лікар 5», об этом пишет пресс-служба FILM.UA Group.

Действие пятого сезона разворачивается в стенах частной гинекологической клиники, где появятся новые персонажи, среди которых карьерист-инвестор Игорь Гордеев. Его планы будет ломать Рита Андреевна, новая заведующая отделением репродуктологии. Также зрители снова встретятся с семейством Квитко: Витой Игоревной и Львом Борисовичем.

Премьера нового пятого сезона медицинской драмы «Женский доктор» состоится на канале «Украина».

Режиссеры-постановщики: Максим Гуленко, Павел Мащенко

Продюсеры: Ирина Костюк, Юлия Мищенко, Елена Маханек

Авторы сценария: Юлия Мищенко, Ирина Феофанова, Ольга Крымская, Елена Терешкова, Марк Шпарбер и др.

В ролях: Петр Рыков, Дарья Егоркина, Дарья Легейда, Катерина Тышкевич, Павел Вишняков, Александра Булычева, Виталина Библив, Олег Иваница, Мария Коронова, Александр Попов, Елена Михайличенко, Людмила Курмель и другие.

Напомним, ранее в Киеве начались съемки 40-серийного фильма «Вызов» производства продакшенов Ivory films и «Теле Про» по заказу канала «Украина»

Читайте также:

Фото: FILM.UA Group

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!