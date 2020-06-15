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Facebook не будет платить СМИ за выдачу их ссылок в ленте

от Telekritika
От Telekritika 237
Главная Диджитал Facebook не будет платить СМИ за выдачу их ссылок в ленте

Война между Big Tech и медиа продолжается.

Война между Big Tech и медиа продолжается. На днях официальные представители Facebook сказали, что соцсеть не нуждается в оплате использования контента от различных СМИ, чтобы успешно вести свой бизнес, а потому отказывается платить медиа за выдачу их ссылок в ленте, передает theguardian.com.

С чего все началось: в апреле 2020 года правительство Австралии намеревалось создать документ, который бы обязал  Facebook и Google платить СМИ долю с доходов за рекламу, которую они размещают на страницах медиа или же с поисковых выдач, как в случае с Google. И Facebook, и Google выступили против такого решения, сославшись на то, что именно с их помощью медиа и зарабатывают, но все же документ был создан и вступил в действие. Более того, Australian Competition and Consumer Commission предложила медиа бойкотировать Facebook и Google, если те откажутся платить роялти.

Но, несмотря на столь громкие заявления и принятие жестких мер со стороны правительства, Google отказался платить, заявив, что для изданий он является аналогом витрины в киоске с печатной прессой.

Теперь примеру Google последовала и Facebook. Компания так ответила на предложение австралийских властей обязать соцсети и поисковые системы платить изданиям за использования их ссылок в ленте и в поисковой выдаче: «Это будет несущественным для бизнеса, если соцсеть прекратит выдавать материалы австралийских изданий в своей ленте».

Напомним: ранее стало известно, что Facebook запустил вкладку News.

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Фото: unsplash

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