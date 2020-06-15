ТСН запускает спецпроект «Украина All inclusive»

15 июня в 19.30 в эфире ТСН на канале «1+1» состоится премьера спецпроекта «Украина All inclusive» о малоизвестных туристических локациях в Украине, которые соревнуются в самобытности и красоте с популярными зарубежными курортами. В пятисерийном цикле сюжетов команда спецпроектов ТСН разведывает новые туристические маршруты и испытывает идеи отдыха внутри страны. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «1+1».

Журналисты ТСН составили для зрителей путеводитель нестандартного отдыха, они покажут, где искать украинскую Португалию, Мальдивы, Швейцарию, Шри-Ланку, а также потрясающие места, аналогов которых нет в мире.

«Сегодня для многих украинцев остается открытым вопрос, где провести свой летний отпуск, ведь в условиях пандемии популярные зарубежные туристические направления закрыты. Но на самом деле в нашей стране есть все, за чем мы привыкли ездить в Европу, Турцию или Египет. Наша команда в спецпроекте «Украина All inclusive» откроет неизвестную туристическую Украину. Мы пытались найти самые разнообразные места, чтобы каждый выбрал для себя лучший вариант отдыха – горы, море, гастротуризм, экстремальные или медитативные развлечения. Кроме того, мы нашли действительно инстаграмные локации, чтобы после отпуска остались не только яркие впечатления, а и оригинальные фото в соцсетях», — рассказывает заместитель директора департамента по новым форматам Ольга Кашпор.

Во время съемок спецпроекта команда ТСН посетила Херсонскую, Полтавскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области. В сюжетах зрителей ждет уникальное розовое озеро – с большим содержанием соли, чем в Мертвом море, самая большая пустыня в Европе, водопады, утесы, рыбные места, сафари. Журналисты покажут варианты отдыха на разный кошелек и дадут практические советы, как добраться до туристических локаций, где остановиться, какие интересные развлечения ждут взрослых и детей.

Первый сюжет спецпроекта, который выйдет в эфире ТСН уже в понедельник, посвящен Херсонщине. Новый спецпроект «Украина all inclusive» будет выходить в эфир в течение этой недели в 19:30 в ТСН на «1+1».

Напомним, телеканал «1+1» объявил кастинг среди лучших вокалистов страны, которые готовы стать частью нового сезона шоу «Голос країни».

Фото: «1+1»

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