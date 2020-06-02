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Телеканал «1+1» объявляет онлайн-кастинг на «Голос країни-11»

от Telekritika
От Telekritika 636
Главная Новости Телеканал «1+1» объявляет онлайн-кастинг на «Голос країни-11»

Принять участие в кастинге могут все лица в возрасте от 16 лет.

Телеканал «1+1» объявляет кастинг среди лучших вокалистов страны, которые готовы стать частью нового сезона шоу «Голос країни». Об этом сообщила пресс-служба канала.

Во время карантина организаторы приняли решение полностью провести нынешний кастинг в формате онлайн, поэтому попробовать свои силы и принять участие в кастинге может каждый, не выходя из дома.

Чтобы стать частью вокального шоу, необходимо заполнить анкету на сайте и добавить ссылку на свое видео. Принять участие в кастинге могут все лица в возрасте от 16 лет.

Кто в новом сезоне займет кресла тренеров — пока неизвестно.

Напомним, победителем юбилейного сезона вокального шоу «Голос країни» стал Роман Сасанчин из команды Тины Кароль. Супертехнологичный финал юбилейного сезона вокального шоу стал благотворительным — все средства от голосования и продажи рекламы — 627 407 гривен — стали вкладом в музыкальный марафон «Ти не один» телеканала «1+1» и пошли на помощь украинским медикам, которые ежедневно спасают жизнь больным COVID 19.

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Фото: «1+1»

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