Вышел тизер фильма Ирины Цилык «Я і Фелікс»

Украинский прозаик и поэт Юрий Издрык снялся в тизере фильма режиссера и писательницы Ирины Цилык «Я і Фелікс», сообщила пресс-служба фильма. Проект набрал наибольшее количество баллов по результатам первого этапа 13-го питчинга Госкино.

«Я і Фелікс» — это экранизация неопубликованного романа Артема Чеха «Кто ты такой?». Весной 2021-го он выйдет в издательстве Meridian Czernowitz. Книга и фильм рассказывают о взрослении мальчика Тимофея в 90-х, о его семье, друзьях, первой любви и отношениях с бывшим контрразведчиком Феликсом, который стал частью его семьи. История развивается на фоне бурных 90-х и рассказанная через призму детского восприятия.

«Мы еще ищем лицо этого фильма, потому что говорить о наших 90-х можно очень по-разному. Я сама ловлю себя на том, что негативные воспоминания о моих детстве и юности до сих пор со мной, но я вижу их довольно размыто, потому что фокус своих воспоминаний привожу преимущественно на другое: на залитые солнцем дворы, беготню с друзьями, замазанные зеленкой колени, счастливые моменты единения с родителями (когда у них было все хорошо), домашние праздники, походы в лес и на рыбу, просмотры диафильмов, музыку, которая так часто звучала в моей квартире, игры с папиными нунчаками, беседы, — это все, что у меня никто не заберет. Поэтому и в этом фильме я планирую часто идти таким путем. Конечно, здесь важно не переступить тонкую грань и не романтизировать те опыты, которые одновременно нас травмировали. Этого также было полно, конечно», — рассказывает режиссер Ирина Цилык.

В тизере одну из главных ролей — Феликса — сыграл украинский писатель Юрий Издрык. Феликс — бывший контрразведчик, солдат ГРУ, десантник советской армии и к тому же глубоко травмированный опытом войны человек.

«В данном случае не так важен сценарий, как имя режиссера. Я уже говорил Ире в ответ на ее «я боялась, что ты не согласишься» — это как бы Мартин Скорсезе позвонил Аль Пачино и сказал: «Чувак, ты хочешь у меня сниматься?». Ну, конечно, да. Пока это только тизер, а дальше будет видно. Сейчас происходит процесс становления химии между исполнителями главных ролей. Надо найти контакт и правильные интонации. А еще наша дружба с Ириной — неизвестно — она помогает или наоборот… Профессиональные отношения и дружба — это не всегда хорошо», — комментирует Юрий Издрык.

Восьмилетнего мальчика Тимофея играет сын режиссера — Андрей. Будет ли он играть в фильме, станет известно после проведения кастинга.

Фильм продюсируют Владимир Яценко («Додому», «Дике поле») и Анна Соболевская («Додому»). Производство «Я і Фелікс» будет осуществлять кинопродакшен ForeFilms. Съемки запланированы на осень 2020 года.

Напомним, ранее «Телекритика» брала интервью у украинской режисерки Ирины Цилык.

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Фото: пресс-служба фильма «Я і Фелікс»

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