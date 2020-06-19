Google запустила свой аналог Pinterest

Google объявила в своем блоге о запуске сервиса, позволяющем создавать коллекции видео и делиться ими с другими пользователями. Новинка получила название Keen.

По функционалу сервис напоминает Pintrest, однако Keen работает не только с изображениями, а и с видеофайлами. Инструментарий сервиса позволяет создавать визуальные коллекции на любую тему. Для этого пользователю всего-то нужно придумать название подборки и добавить нужные ссылки, тексты и изображения.

Концепция сервиса заключается в том, чтобы пользователь не тратил часы на поиск в сети — платформа сама становится местом обмена контентом между людьми. К каждой коллекции будут применяться алгоритмы Google Search index и машинного обучения. Это позволит предлагать пользователям подходящий и релевантный контент по теме.

Подборки, формируемые с помощью Keen, можно делать частными или доступными всем желающим. Предусмотрена также возможность приглашать других участников сервиса к участию в создании коллекции. За обновлениями пользователей можно следить, подписавшись на обновления.

Keen был разработан участниками стартап-инкубатора Google Area 120. Пользователям доступна как десктопная версия продукта, так и мобильная для Andriod-устройств.

Напомним: ранее стало известно, что Google создаст аналог TikTok.

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Фото: Unsplash

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