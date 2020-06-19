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Кинотеатры Лос-Анджелеса так и не открыли

от Telekritika
От Telekritika 221
Главная Кино Кинотеатры Лос-Анджелеса так и не открыли

Они должны были возобновить свою работу в ближайшее время.

В Лос-Анджелесе все еще закрыты кинотеатры, хотя чиновники здравоохранения Калифорнии разрешили открыть их по всему штату более недели назад. Об этом пишет Variety.

Власти пока не объяснили, почему кинотеатры исключили из приказа о возобновлении работы бизнесов.

Эта новость стала разочарованием для артхаусного кинотеатра Arena Cinelounge в Голливуде, который планировал открыться 19 июня с показом фильмов «Babyteeth» и «Невыносимая легкость бытия».

«Я собираюсь вернуть все купленные билеты», — сказал владелец Кристиан Меоли. «Мы знаем, что это чрезвычайно нестабильная ситуация, и мы понимаем, что здоровье и безопасность населения является главным приоритетом».

Меоли сказал, что вложил тысячи долларов в фильтры воздуха медицинского назначения и другие улучшения, чтобы обезопасить кинозалы.

Крупные сети, такие как Regal, AMC и Cinemark — не планируют открываться до середины июля.

Напомним, ранее Департамент здравоохранения штата Калифорния заявлял, что производство может стартовать в пятницу (12 июня) при условии одобрения со стороны местных властей.

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Фото: unsplash

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