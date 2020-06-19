На ТЕТ покажут комедийный сериал «Мамочки»

Премьера комедийного сериала «Мамочки» состоится 29 июня в 23:00 на телеканале ТЕТ, сообщает пресс-служба канала.
Сериал расскажет о трех лучших подругах, которые находятся на разных этапах своей жизни. Пока Юля будет совмещать семью и карьеру журналистки, Вика активно ищет «своего мужчину». А Аня пытается принять новый образ жизни в качестве мамы.
Главные роли в сериале исполнили: Елена Николаева, Светлана Колпакова, Александра Булычева.
Напомним, ранее телеканал ТЕТ анонсировал подборку сериалов и шоу на лето 2020 года.
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Фото: ТЕТ
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