На ТЕТ покажут комедийный сериал «Мамочки»

Премьера комедийного сериала «Мамочки» состоится 29 июня в 23:00 на телеканале ТЕТ, сообщает пресс-служба канала.

Сериал расскажет о трех лучших подругах, которые находятся на разных этапах своей жизни. Пока Юля будет совмещать семью и карьеру журналистки, Вика активно ищет «своего мужчину». А Аня пытается принять новый образ жизни в качестве мамы.

Главные роли в сериале исполнили: Елена Николаева, Светлана Колпакова, Александра Булычева.

Напомним, ранее телеканал ТЕТ анонсировал подборку сериалов и шоу на лето 2020 года.

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Фото: ТЕТ

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