Компания Питера Джексона Weta Digital запускает подразделение анимации

Компания режиссера Питера Джексона по производству спецэффектов Weta Digital, запускает анимационное подразделение. Об этом пишет Variety.

Обязанности генерального директора будет выполнять Прем Аккараю. 18 июня новозеландская компания заявила, что создание анимации было давней мечтой владельцев Джексона и Фрэн Уолш, которые будут писать, производить и направлять несколько анимационных проектов для компании. Подробности этих проектов не разглашаются.

«Мы большие поклонники анимированных историй во всех их формах, но это может быть долгим, длительным и зачастую дорогостоящим способом создания фильмов», — говорится в заявлении Джексона. «Именно поэтому мы создали эту компанию — чтобы сменить модель и открыть двери для режиссеров и рассказчиков, которым иначе не дали бы шанса показать, на что они способны».

Weta Animated будет работать вместе с компанией визуальных эффектов Weta Digital для кино- и телеиндустрии. Впервые за 25 лет своего существования Weta Digital начнет выпуск оригинального контента.

Напомним, WarnerMedia, принадлежащая AT & T будет использовать свой специальный сервис потокового аниме Crunchyroll, чтобы нарастить подписчиков для HBO Max.

Читайте также:

Фото: Michael Tran, FilmMagic

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!