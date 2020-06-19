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Grasshopper Film запускает стриминг для любителей инди-фильмов

от Telekritika
От Telekritika 247
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Независимое кино можно будет смотреть на сервисе Projectr.

Компания Grasshopper Film запускает собственную стриминговую платформу Projectr, которая будет транслировать авторские кино, передает indiewire.com.

Запустив стриминг, руководители Grasshopper Film хотят поддержать креаторов, создающих независимое кино. Библиотека платформы будет наполнена фестивальными кинолентами прошлых лет и таких, которые планируются к прокату, а также фильмы, не попавшие в широкий прокат.

Доступ к контенту будет платным. Цены пока не уточняются, однако известно, что на каждый фильм зрители смогут купить виртуальный билет.

В медиатеку войдут такие ленты: «Виталина Варела», «На пути к Матильде», «Холм свободы», «Женщина на пляже», «Необычные истории», «Флор», «Кийли Блюз», «Бисби 17», «Ноктюрама», «Пхаджу», «Последние люди в Алеппо» и др.

Напомним: ранее стало известно, что аудитория новостного стриминга Haystack выросла на 3 млн в течение полугода.

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Фото: кадр из фильма «Ноктюрама»

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