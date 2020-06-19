Умерла главный продюсер ТСН Елена Несмиян

Об этом в своем Facebook сообщил Сергей Попов, а также пресс-служба 1+1 media.

«Мы получили трагическую новость. Перестало биться сердце Елены Несмиян, главного продюсера ТСН. Последние несколько месяцев она боролась с тяжелой болезнью, которая сегодня забрала ее жизни … Для всей команды 1+1 media это огромная потеря, которую невозможно описать словами. Выражаем глубокие соболезнования семье Елены и всем близким.

В 1+1 media, да и вообще на отечественном телевидении, сложно найти человека, который не знал Елену. Она начала свой путь в ТСН 23 года назад, в 1997-м – и с тех пор ньюзрум стал ее вторым домом. Благодаря ей в ТСН собралась фантастическая команда талантливых профессионалов, влюбленных в свое дело. Этот замечательный тандем неоднократно приводил нашу компанию к выдающимся наградам. Но главные достижения, которые Елена приносила регулярно – это любовь, уважение и сопереживание, которые аудитория чувствовала через экран. За время ее работы было создано немало благотворительных инициатив (в том числе «ТСН. Помощь»), которые спасли жизнь огромному количеству людей.

Важность наставлений Елены своей команде трудно переоценить, и она по праву является настоящей «мамой ТСН», которой не нужна была публичность и заслуженная слава. Однако к 20-летию ТСН Елена Несмиян дала эксклюзивное интервью и рассказала о самом главном», — сообщает группа.

Редакция «Телекритики» присоединяется к словам медиагруппы и выражает искренние соболезнования родным и близким Елены.

О дате, месте и времени прощания с Еленой будет сообщено дополнительно.

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Фото: Facebook

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