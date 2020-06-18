Аудитория новостного стриминга Haystack выросла на 3 млн в течение полугода

Руководство новостного стриминга Haystack заявило о 3-миллионном приросте аудитории в течение полугода, передает hollywoodreporter.com.

Общее количество подписчиков платформы составляет чуть менее 13 млн. Ввиду популярности новостного контента в разгар пандемии, увеличение количества абонентов вполне объяснимо.

Haystack транслирует новости от 300+ новостных телеканалов, среди которых ABC News, CNN, AP, MSNBC, NYTimes и BBC. Фишка стриминга в том, что пользователи могут персонифицировать новостную ленту, подобрав контент по своему вкусу. Это могут быть международные, общенациональные, локальные новости или же все понемногу, на любую интересующую тему.

Сервис бесплатный, но содержит рекламу в обязательном порядке, доходами от которой он делится с новостными каналами, являющимися его партнерами. Приложение Haystack доступно на любых мобильных устройствах и телевизорах SmartTV.

Напомним: ранее стало известно, что ViacomCBS запустит новый стриминговый сервис в 2021 году.

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Фото: Haystack

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