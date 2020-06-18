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ViacomCBS запустит новый стриминговый сервис в 2021 году

от Telekritika
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Данную информацию подтвердил генеральный директор Боб Бэкиш.

Генеральный директор Боб Бэкиш заявил, что ViacomCBS запустит новый стриминговый сервис в 2021 году, передает digitaltveurope.com.

В ходе конференции Credit Suisse 2020, которая прошла 16 июня 2020, генеральный директор ViacomCBS Боб Бэкиш заявил, что компания намерена запустить новый стриминговый сервис, сопоставимый по масштабам с HBO Max и Netflix. Новинка будет содержать библиотеку контента от CBS All Access объемом 15 тыс. часов, а также новые шоу и программы от Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Smithsonian Networks и Paramount Network такого же объема. Итого подписчиков ждет 30 тыс. часов контента. Для сравнения: HBO Max стартовал с медиатекой объемом 10 тыс. часов, а Peacock — с 15 тыс. часов.

Бэкиш также добавил, что стриминг предложит общенациональные и локальные новости, спортивные трансляции от 200 медиапартнеров.

Подробности Бэкиш отказался раскрывать, однако журналисты предполагают, что подписка обновленного сервиса обойдется в $5,99 в месяц (с рекламой) и $9,99 в месяц (без рекламы).

Напомним: ранее стало известно, что ViacomCBS планирует запустить новую стриминговую платформу.

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Фото: CBS All Access

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